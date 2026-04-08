喊話北美台商助攻國防預算 蕭美琴：不只軍購 強化本土軍工是關鍵

蕭美琴副總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」時，懇請台商透過多元管道共同支持國防預算。（總統府提供）

蕭美琴副總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」時表示，當前台美關係面臨內外衝擊與考驗，懇請台商透過多元管道共同支持國防預算，不只是對美軍購，關鍵在於強化台灣本土軍工產業，無人機與各類新興科技都亟需更多資源的投入與支持。

針對台美雙重課稅協議議題，蕭美琴表示，這是多年來各界持續關注、也尚待完成的重要目標。現已在美國眾議院順利完成審議，感謝美國跨黨派國會議員壓倒性支持；至於參議院部分尚未排入審議，期盼北美洲台商持續協助關注並推動後續進展，相信若能順利解決雙重課稅問題，將對雙向往來及投資創造更多誘因。

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蕭美琴提到，在當前台美關係面臨各種內外衝擊與考驗的關鍵時刻，更需要廣大僑胞持續關心、支持國家，在積極強化國家安全與國防戰力的同時，懇請台商們透過多元管道與國人共同支持國防預算。她說，這不僅是美方對台灣的期待，更體現國人「自助而後人助」的精神，讓世界看見台灣守護自由民主與國家安全的決心，這同時也是對國際社會的責任。

蕭美琴表示，當今世界充滿地緣政治挑戰，從北約到印太地區，包括日本、菲律賓等周邊國家與夥伴都持續投入強化自我防衛能力，呼籲國內社會與海外僑胞持續關注相關議題，台灣相關投資不僅包括對美軍購，更關鍵的是強化台灣本土軍工產業的發展，涵蓋無人機與各類新興科技，無論空中、地面或水下系統，以及情報整合與AI導入等領域，都亟需更多資源的投入與支持。

蕭美琴副總統今接見北美洲台灣商會聯合總會「第38屆北美台商回國訪問暨投資考察團」時，懇請台商透過多元管道共同支持國防預算。（總統府提供）

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