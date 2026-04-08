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    首頁 > 政治

    李貞秀懲處案突延期！四叉貓爆：法律專業委員不在家

    2026/04/08 16:58 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀8日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立委李貞秀8日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    民眾黨中配立委李貞秀立院新會期上任以來爭議不斷，從未放棄中國籍到直播指稱高虹安拿了柯文哲700萬、高虹安是民眾黨罪人等系列失言風波，已造成多數黨公職不滿，而原訂在明（9日）要開中評會懲處李貞秀，卻傳出改期延後到13日舉行。網紅四叉貓在臉書表示，現在因「故」延期至13日，原因可能是，唯一一個有法律專業背景的「劉家榮」律師4月10日才回台灣，少了他無法開會。

    四叉貓表示，民眾黨中評會原本要在4月9日開會懲處李貞秀，但因故延期到4月13日才開會，偷偷說個小八卦，因為中評會7個成員，唯一一個有法律專業背景的「劉家榮」律師，他人在國外，4月10日才回台灣，笑說「少了一個，整個中評會就癱瘓沒辦法開了」。

    四叉貓更在留言區加碼貼出中評委廖志杰只有國中畢業，還有前科，這樣的人也能當民眾黨中評會委員。網友對此笑稱「他有信仰，比什麼都重要」、「現在要找最高學歷國中畢業的，還真的不多」、「真的是沒前科就不能進民眾黨是不是」、「民眾黨看的是前科，不是學歷」。

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