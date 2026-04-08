美參議員接力挺台！班克斯：國防特別預算對台美夥伴關係至關重要

外交部政務次長陳明祺（右）與美國參議員班克斯（左）昨（7）日於台美國旗蘭花前合影。（外交部提供）

美國聯邦共和黨籍參議員班克斯近日率團訪台，外交部政務次長陳明祺昨（7）日在外交部設宴歡迎訪團一行。班克斯致詞重申美國國會跨黨派對台支持，並表達支持我國國防特別預算，強調該預算對台灣安全及台美夥伴關係至關重要。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部歡迎班克斯參議員率團來訪。自3月底美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率領跨黨派參議員訪問團訪台後，班克斯參議員也率團來訪，以具體行動展現美國國會對台灣的重視與支持。台灣將持續深化與美國國會、行政部門及各界友人的合作，共同維護並促進台美及區域的和平、穩定與繁榮。

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陳明祺昨晚在外交部設宴，歡迎班克斯率團訪問台灣，雙方就台美安全、經貿及區域情勢等重要議題交換意見。陳明祺致詞表示，歡迎班克斯參議員率團來訪，感謝其長期支持台美安全夥伴關係。他說，適逢《台灣關係法》立法47週年，訪團在此關鍵時刻來訪，更具重要意義。

陳明祺也指出，面對中國升高軍事威脅，台灣致力強化自衛能力，不僅反映於增加國防預算，也體現在強化全社會防衛韌性的努力上。此外，在經濟層面，台美持續在AI時代深化經濟及戰略夥伴關係，並與美方共同打造安全且具韌性及競爭力的全球供應鏈，深化台美經貿關係，共創經濟繁榮。

班克斯致詞則重申美國國會跨黨派對台支持，並表達支持我國國防特別預算，強調該預算對台灣安全及台美夥伴關係至關重要。雙方並舉杯向台美情誼及共享的民主與自由價值致敬。

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