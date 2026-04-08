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    首頁 > 政治

    輝達進駐北士科恐引爆通勤潮 議員籲闢淡水、八里通勤快線

    2026/04/08 17:10 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員陳偉杰今日質詢指出，新北市交通局應超前部署，開闢「點對點通勤快線」，讓居住在淡水、八里的科技人才直達北士科。（記者黃子暘攝）

    新北市議員陳偉杰今日質詢指出，新北市交通局應超前部署，開闢「點對點通勤快線」，讓居住在淡水、八里的科技人才直達北士科。（記者黃子暘攝）

    輝達進駐台北市北投士林科技園區，帶來的人潮料為鄰近的捷運芝山站帶來交通負擔，新北市議員陳偉杰今日質詢指出，新北市交通局應超前部署，開闢「點對點通勤快線」，讓居住在淡水、八里的科技人才直達北士科。交通局長鍾鳴時回應，新北目前2大問題在於淡水運輸走廊及重陽運輸走廊，必須正視嚴肅面對，初期會先開闢跳蛙公車，完成北士科短期接駁需求，長期發展如橋樑、軌道建設等，會與相關單位密切討論。

    陳偉杰也提及，台北市德行里正爭取規劃「行人友善示範區」，新北淡水、三芝、石門等區也有高比例的長輩，交通局與工務局應在淡水、八里的重要路口推動「行人友善升級專案」。

    鍾鳴時指出，新北目前針對300多所學校做通學廊帶的整理與盤點，去年已完成2處行人優先區，今年會完成4個位置。

    另外，陳偉杰詢問「淡海科學城」進度，主張市府不能被動等待北士科外溢效應，應主動爭取 AI產業鏈進駐，新北有淡江大橋、台北港及廣闊土地優勢，應成為AI產業後盾。

    副市長劉和然說，淡海科學城交通規劃在2029年完成，淡海科學城雖由中央規劃中，市府將更加積極爭取招商。

    陳偉杰呼籲市府盡快對外公開淡海科學城的規劃報告進度，並針對 AI 上下游及智慧製造業者展開主動招商，拿出具體租稅誘因與行政便捷措施，讓淡水與八里確實轉型為科技重鎮。

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