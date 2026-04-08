鄭麗文赴中一席話嚇死台灣人！ 民進黨團：錯把統一當和平選項

立法院民進黨團今天上午召開「兩岸未來，不是國共兩黨可以私下決定」記者會。（記者塗建榮攝）

國民黨主席鄭麗文昨天於南京會晤國台辦主任宋濤，並強調「九二共識」。立法院民進黨團今（8日）指出，中共早已定調九二共識為一國兩制，鄭麗文誆稱代表台灣主流民意，還錯把統一進程當作和平選項，「會把台灣民眾給嚇死」；呼籲藍營勿配合中共將台海議題「內政化」，應盡速協商國防特別條例、並將總預算案付委審查。

民進黨團今天上午召開「兩岸未來，不是國共兩黨可以私下決定」記者會。民進黨團幹事長莊瑞雄指出，鄭麗文在南京提到「九二共識歷久彌新」，聲稱不走九二共識、台海就會動盪，甚至將其視為擺脫悲情、掌握命運。莊直言，「多可怕的一件事情啊！錯把統一的進程當成和平的選項」，中國國家領導人習近平2019年於「告台灣同胞書」、以及2022年的對台白皮書，早已徹底否定「一中各表」，並定調兩岸「同屬一中」。

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莊瑞雄質疑，中共一面劃設長達40天、從地面到無限高的禁航區，不放棄對台灣的威脅與武嚇；另方面又給個蘿蔔，要鄭麗文當小妹到中國來。國民黨在立法院阻擋總預算與軍購條例，換取見面的門票。

針對鄭麗文宣稱代表台灣主流民意，莊瑞雄引述政治大學最新發布的2026年第1季民調說明，台灣民眾對中國人的認同降至史上新低，自認為是中國人的僅有2.5%，而勇敢表達自己是台灣人的高達62%。相信絕大多數台灣民眾，都不認為接受一國兩制、九二共識就能掌握自己的命運。

民進黨團書記長范雲也補充，陸委會3月底的民調顯示，高達8成1的民意反對一國兩制，7成支持國防預算，而鄭麗文將2.5%的少數意見包裝為主流民意，根本是「民意詐騙大師」。范雲並向參選台中市長的立法院副院長江啟臣、參選高雄市長的國民黨立委柯志恩等人喊話，若不同意九二共識就是一國兩制，應大聲勇敢說出來，不要讓大家感覺國民黨靜默一片。

此外，宋濤與鄭麗文會面時宣稱，「兩岸同胞有能力、有智慧解決自己家裡的事」。范雲駁斥說，台灣人絕對不能接受，許多國際專家觀察到，鄭麗文在「川習會」前訪中，意圖將台海議題「內政化」，向國際宣示台灣與美國不再是盟友，進而阻擋台灣加強國防。

莊瑞雄也強調，民主是台灣唯一的活路，而中國就是一個極權國家，台灣和平的確保就是增強自己的實力，而不是靠單一政治人物，尤其是這種主張非常跳躍的政黨主席，跑到中國誆稱代表台灣主流民意，「會把台灣民眾給嚇死！」

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