中選會人事案未定 黃國昌：行政院要沒收今年底選舉嗎？

行政院迄今未啟動中選會人事交接及就職程序，民眾黨主席黃國昌（中）說，行政院長是要沒收今年底的選舉？他呼籲趕快發布人事令，讓年底選舉能順利進行。（記者黃政嘉攝）

藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中央選舉委員會人選，僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，行政院迄今未啟動交接及就職等程序；民眾黨主席黃國昌今受訪說，行政院長卓榮泰現在連中選會委員都要「沒收」，是要沒收今年底的選舉嗎？他籲卓揆趕快發布人事令，讓年底選舉順利進行。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天發表財政永續藍圖記者會後接受媒體聯訪，針對行政院至今未任命中選會委員，黃國昌批評，卓榮泰不僅是在耍賴，而是滿口謊言來掩飾自己的毀憲亂政，當初各黨團都有推薦人選，推薦後不代表要照單全收，更沒有所謂的交換。

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他表示，針對國會已行使完人事同意權的4位中選會委員，包括由總統賴清德欽點的游盈隆，在野黨也都通過，結果卓榮泰現在法律不副署、預算不執行、不編列之後，連中選會委員都要隻手遮天沒收。

黃國昌說，請問卓榮泰「你是準備要沒收今年年底的選舉了嗎？」怎麼會有行政院長違法濫權到這樣子的程度，呼籲卓榮泰遵守法律，針對國會通過的中選會委員，趕快發布人事令，讓委員上任，年底選舉能順利進行，不要繼續用謊言掩飾自己的違法濫權。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲同意為中選會委員；民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半。

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