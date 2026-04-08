涉洩密罪列被告 徐巧芯嗆：賴政府別把司法當「殺豬刀」

徐巧芯（右）喊話，要民進黨不要再把司法當「殺豬刀」。（記者甘孟霖攝）

台北地檢署重啟2年舊案，國民黨立委徐巧芯被列為洩密罪被告。徐巧芯今（15日）上午受訪批評，她遵守檢察官要求偵查不公開，但每次檢調單位總是將不公開變成「偵查大公開」，希望賴政府不要再將把司法當成自己的「殺豬刀」。

徐巧芯今上午陪台北市議員擬參選人郭音蘭到國民黨台北市黨部登記，會前受訪說，總統賴清德已經在為2028年大選鋪路，非常多司法清算已經被搬到檯面上，她的案子是在偵查階段，甚至她尚未被起訴時就大張旗鼓透過媒體放話，甚至也沒有向她查證。

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她說，檢察官偵辦的時候都有要求不要透露相關訊息給媒體，但她也表達北檢長期把偵查大公開，想不到兩三個月後就被報導出來，所以這就是政治的清算及追殺，且就她所知，還有很多人也被監察院等調查，選舉廠商也被調查，很多只是還沒浮出檯面。

徐巧芯認為，民進黨將偵查中案子透過媒體爆料方法來攻擊政敵，做法非常糟糕，希望賴政府不要再將司法當成「殺豬刀」，這不是一個總統該有的高度，但她也不認為民進黨會聽進去，因為已經食髓知味。

她說，她不是貪污助理費或是收受賄賂，她身為民意代表，過去政府用很多方式欺騙人民，或隱瞞應該讓人民知道的真相，她要揭露真相，司法追殺就是要讓未來所有人都噤聲，但她不會因為這樣就停止追求真相的決心，一定會越戰越勇。

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