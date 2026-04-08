柯文哲掃菜爭議燒進黨內 蔡壁如遭圍剿掀內鬥風暴

民眾黨前立委蔡壁如。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲近期因餐桌禮儀引發輿論風暴，在嘉義助選用餐時當眾將小菜全數掃進自己碗裡，導致同桌的創黨元老蔡壁如僅剩1碗雞肉飯可吃，蔡璧如在節目中還原現場，直言柯文哲的用餐習慣是認為視線所及都可以吃，外傳有民眾黨支持者對蔡壁如的言論大感不滿，質疑蔡壁如有沒有違反22條？對此，民眾黨創黨黨員大媽老司機朱蕙蓉表示，當初就是民眾講堂這群堂主們，在那邊煽動挑撥，硬生生製造蔡壁如與柯文哲之間的嫌隙，但蔡壁如至今才是真心掏心、掏肺、還掏錢為這個黨打拚的人。

朱蕙蓉在臉書PO文表示，誰才是真正損害黨譽的人？黨內互打的源頭當初就是民眾講堂這群堂主們，在那邊煽動挑撥，硬生生製造蔡壁如與柯文哲之間的嫌隙，根據朱蕙蓉個人的實戰經驗，朱蕙蓉也被他們攻擊過，聽說這群人很兇、非常厲害？只是朱蕙蓉這人向來不對號入座，沒親眼看見的就當笑話聽聽。

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朱蕙蓉指出，直率不是造謠，忠誠不該被抹黑，蔡壁如上《下班瀚你聊》，聊的是她跟了幾十年的老長官，平鋪直述、坦白直率。聽了雖然替她捏把冷汗，但那是護主之心，還是令人動容！竟然有人說她「賣主求榮」？甚至還想動用黨規第22條黨規開除她？這邏輯我真的看不懂。

朱蕙蓉續指，笑話鬧大了誰才難看？要求開除蔡壁如？這真的是太好笑了，真正損害黨譽的人，是那個剛被一審宣判貪汙、侵佔、背信罪，判刑17年且褫奪公權6年的前黨主席柯文哲耶！

朱蕙蓉直言，民眾講堂的大哥大姐們，是非黑白要分清楚，這樣針對功臣，「吃相」真的很不好看！良心在哪裡？蔡壁如至今才是真心掏心、掏肺、還掏錢為這個黨打拚的人，你們的前黨主席不是說過良心被狗吃了嗎？現在看來，這句話還真是諷刺咧。

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