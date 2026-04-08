習大清洗釀共軍上將「大斷層」 國安局：聯戰後勤面臨斷鏈

針對中共軍方高層人事問題，國安局長蔡明彥今（8日）在立法院答詢時，提出分析意見。（記者塗建榮攝）

中共軍方高層人事引發國際關注。國安局長蔡明彥今日於立法院答詢時揭露，中共目前採取「絕對效忠」清洗模式，導致上將員額出現嚴重斷層。據國安局盤點，符合晉升條件的中將，在今、明兩年（2026-2027）合計分別各不到5名。他指出，這種「以低階代高階」的佔缺現況，恐導致共軍聯合作戰與後勤協調面臨「斷鏈」風險，更須嚴防年輕將領為爭取表現而在台海採取冒進動作。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥進行業務報告並備詢。民進黨立委陳俊宇質詢時指出，中共近期兩會釋放出的訊息顯示，軍事預算持續增長，但解放軍代表團人數卻創下習近平上台以來最大降幅，顯見軍方高層大清洗仍在持續。

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蔡明彥答詢回應，中共目前的整肅手法屬於「絕對效忠」清洗模式，清洗規模非常大。他透露，中共編制上將員額共有33名，但現職僅剩4名，包括軍委副主席張升民、國防部長董軍、東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延。其餘職缺多以「以低代高」的方式佔缺代理。

共軍晉升上將斷層 兩年內符合資格者不到10人

蔡明彥進一步分析，共軍中將要晉升上將需符合「任滿2年」且「歷經2個重要職務歷練」兩大門檻。然而，在現有上百位中將裡，2026年符合條件者不到5名，2027年同樣不到5名。

他指出，這種上將層級的大量懸缺，將使中共整個指揮鏈路在聯合作戰、後勤協調上發生「斷鏈」風險。

蔡明彥強調，這種整肅短期雖有利於習近平掌控軍權，但中長期而言，軍事決策將傾向「政治正確」，將領不敢提出與領導人不同的專業意見，導致決策視野變得狹窄。他特別提醒，在指揮鏈不穩的情況下，要高度關注是否有年輕將領為爭取升遷表現機會，而在台海出現冒進動作。

針對中共「兩會」後的涉台情勢，蔡明彥表示，中共「反獨促統」的主旋律未變，但手法有所微調。在「促融」方面，中共結合「十五五」規劃，鎖定台灣青年、企業及基層，並拋出「同等待遇」作為誘因，企圖吸引AI、半導體及精密機械等高科技產業。

不過，蔡明彥也點出，去年（2025年）台灣對中國投資僅占整體對外投資的3.7%，顯示中國內部環境不穩且持續惡化，已令台商卻步。

針對中共今年7月將實施的《中華民族團結進步促進法》，蔡明彥定義這屬「法律戰、輿論戰」操作。台灣身為主權國家，不容中共法律在台施行，雖然中共此舉象徵意義大於實質，但他仍提醒國人，赴中時應警覺手機查驗等安全檢查，避免因條文定義模糊而遭無端入罪。

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