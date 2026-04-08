廖達琪評鄭麗文訪中必影響選戰 柯志恩：抹紅抹黑無助和平

廖達琪表示鄭麗文訪中將影響年底選情，立委柯志恩不認同。（記者孫唯容攝）

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團訪問中國，國安會前秘書長蘇起隨行，引發外界關注。中山大學榮譽教授、台灣民主基金會執行長廖達琪接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪表示，中國的策略很高明，在鄭麗文最弱勢時給了最高的接待規格，但鄭麗文又可以回饋什麼？國民黨在國內「卡軍購」就成為合理推論，年底地方選舉一定會受到影響。對此，國民黨立委柯志恩今（8）日受訪回應，面對兩岸政策，一定會遵照中華民國的法律，他們都會謹守分寸，抹紅、抹黑對台灣未來和平沒有幫助。

廖達琪受訪坦言，在某種程度上，鄭麗文可說是國民黨歷來見習近平最弱勢的黨主席，因為鄭麗文尚未真正鞏固自己在黨內的權力，過去也從未於政府體系擔任要職，中國的策略很高明，在鄭麗文最弱勢時給了最高的接待規格，讓人願意死心踏地。

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廖達琪也擔憂，想要在台灣贏得選舉，不只需要藍軍支持者，更需要中間選票，這些人才能決定在台灣的政治版圖，雖然國民黨扮演兩岸溝通角色不是壞事，問題是可能付出什麼代價？假設對岸願意開放旅遊、農產品輸中等好處，鄭麗文又可以回饋什麼？廖達琪也表示，國民黨在國內「卡軍購」就成為合理推論，但是年底地方選舉一定會受到影響。

立委柯志恩今天上午陪同台北市議員第三選區（松山、信義）國民黨擬參選人楊智伃掃市場，面對媒體詢問，怎麼看廖達琪質疑鄭麗文去中國？柯志恩表示，國民黨不管做哪些事情，只要跟中國有關，不管是好的、不好的，民進黨都一律抹黑。

柯志恩認為，對話永遠比對立要好，地方選舉比的是誰的政策、政見，可以讓市民有感，兩岸政策不管是誰都會遵照中華民國法律，遵照陸委會提出來的建言，他們都會謹守分寸。

柯志恩也說，鄭麗文主席進行和平之旅的概念，她還沒有做任何事情，不用在這之前就抹紅、抹黑，對台灣未來和平沒有幫助，也不認為這件事情會對選舉造成影響，把話說清楚，還是溝通最重要。

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