「連鄉長都選不贏」魏平政霸氣回擊：40歲轉行律師 就是為了這一天！

魏平政表示，因為有20年前參選失利，才會促使他當律師。（資料照）

國民黨傳出有意徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，基層質疑「連鄉長都選不贏，卻想選縣長」。對此，魏平政表示，20年前參選鄉長失利，主因是派系鬥爭與倉促上陣，也因為這次挫敗促使他在40歲考取律師，累積專業能量，他起步雖晚，但對家鄉有使命感，他願意親自拜訪對他有疑慮的黨員同志。

魏平政說，他是土生土長的彰化社頭人，從小跟著家族賣襪子長大，也將在地織襪產業行銷到國際；40歲轉行當律師，因為從商和當了10幾年律師，他相信自已有足夠視野，未來也會是個好溝通的縣長，不過目前國民黨並還未決定由他出線，他若有機會擔此重任，一定會和基層好好溝通，尋求認同。

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他說，人生不能因怕失敗而不試，失敗也沒什麼了不起，他的人生過程中一直在克服失敗，取得成功，考高中也曾考不好，但後來還是考上政大法研所，人生就是不斷挑戰，「若放棄比賽，就一切結束了」，後來他才說服家人取得支持，家人也相信他的能力。

他表示，2005年參選社頭鄉長落敗，主因是派系鬥爭與倉促上陣，其實一開始母親也曾想支持選鄉長的對手蕭如意，但後來未溝通好，他急就章應戰才敗下陣來，那一場「政治初戰」，讓他學到很多，也促使他轉行當律師，他坦言，原本與蕭景田都支持立委謝衣鳯參選，但因謝家長輩堅決反對，他在謝家決定不讓謝衣鳯參選後，才向黨中央表達參選意願，起步雖晚，但對家鄉有使命感，他願意親自拜訪對他有疑慮的黨員同志。

魏平政表示，因為有20年前參選失利，才會促使他當律師。（魏平政提供）

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