竹市「壯壯卡」申辦突槌！半小時狂傳13條訊息 民代批擾民傷財

新竹市府推動的生生喝鮮奶政策還未上路，但家長申辦壯壯卡就先出包突槌，民代批市府擾民又傷財。（記者洪美秀攝）

新竹市府日前宣布「生生喝鮮奶」政策所推出的生生好骨力「壯壯卡」，20日起2-12歲孩子每週可到8大合作通路超商超市領取1瓶鮮奶或豆漿或優酪乳，但這項政策還未開始領，壯壯卡的申辦與發行卻突槌。市議員林彥甫以自身經歷提到，幫未就讀幼兒園的小女兒申請壯壯卡，結果廠商半小時內傳送13則相同訊息，嘆擾民又傷財。

市府教育處表示，針對壯壯卡出現重複簡訊的情形，市府已在第一時間要求廠商儘速查明原因並提出檢討與改善措施。目前廠商已正在進行系統壓力測試，確保後續運作穩定，避免類似情況再次發生，市府將持續把關與監督。

請繼續往下閱讀...

林彥甫說，他前天幫尚未就讀幼兒園的小女兒申請壯壯卡，沒想到傍晚開始不斷跳出簡訊通知，總計收到13則內容完全一模一樣的簡訊。他第一時間也向教育處反映有如此嚴重的問題，要求務必追究廠商疏失，同時重複發送簡訊的成本絕不能由市府負擔。更批一件簡單的申辦業務卻出包突槌，實在讓人懷疑，廠商真的有能力處理好週週領鮮奶/豆漿的程序嗎？

他也呼籲市府應上緊發條，注意每個環節都順暢，別讓美意變成絆腳石，尤其政策還未上路就出包，突顯市府監督與廠商能力有待加強。

新竹市府推動的生生喝鮮奶政策還未上路，但家長申辦壯壯卡就先出包突槌，民代批市府擾民又傷財。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動的生生喝鮮奶政策還未上路，但家長申辦壯壯卡就先出包突槌，民代批廠商半小時傳相同簡訊，擾民又傷財。（市議員林彥甫提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法