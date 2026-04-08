駁斥民眾黨中評會延期懲處李貞秀 李偉華：公然造假做賤第四權

民眾黨立委李貞秀今於內政委員會上台質詢。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀立院新會期上任以來爭議不斷，從未放棄中國籍到直播的高虹安系列失言風波，已造成多數黨公職不滿，而本報日前獨家踢爆，民眾黨中評會預計明日對李開鍘，昨再有媒體指出中評會延期舉行，稱李「暫時放心」；民眾黨今痛批相關新聞嚴重誤導，不只做賤第四權，更傷害台灣社會對新聞的信任。

民眾黨中評會主委李偉華今（8）日聲明駁斥，針對媒體報導所稱中評會延期、李貞秀「暫時放心」之相關報導內容，為媒體惡意捏造發言，痛斥公然造假、作賤第四權，直言並未透露任何資訊或接受訪問，通篇假新聞自導自演、憑空捏造，已嚴重誤導社會大眾。

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媒體昨（7）日報導，民眾黨不分區立委李貞秀除雙重國籍仍存疑義，日前直播放話也引發黨內不滿，甚至爆出她就是高虹安助理費的「抓耙子」，而民眾黨中評會原欲劃明日討論李貞秀懲處，卻傳出中評會將延期到下週一（13日）舉行。

李偉華強調，該報導夾敘夾議將媒體自身觀點惡意移花接木為「李偉華透露」，試圖以此操弄輿論風向，實在令人不齒。李強調，作為黨內獨立行使職權之機關，中評會所有會議與裁決均依制度與程序嚴謹進行，絕非媒體筆下可隨意放話、編造故事的廉價素材。

李偉華嚴厲譴責，該報導媒體在未採訪當事人的情況下，直接冠名發表不實言論，這種以假訊息操弄輿論的行徑，不僅踐踏媒體專業，更持續傷害台灣社會對新聞的基本信任。

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