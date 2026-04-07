掛大布條「支持鄭麗文就是支持習近平」 張銘祐：藍候選人皆須回答3問題

民進黨籍台北市議員中正、萬華參選人張銘祐表示，已在萬華區環河南路一段懸掛大型看板「支持鄭麗文，就是支持習近平！」（張銘祐提供）

國民黨主席鄭麗文今赴中國，預計10日在北京會見中共總書記習近平。對此，民進黨籍台北市議員中正、萬華參選人張銘祐表示，鄭麗文讓所有國民黨參選人無法再閃躲兩岸立場，他也在萬華區環河南路一段張貼大型布條「支持鄭麗文，就是支持習近平！」接下來的選戰中，每一名國民黨候選人都必須回答三個問題，是否支持黨主席訪中？認同與習近平會面？以及接受這樣的兩岸路線？「這一題，你們躲不掉！」

張銘祐指出，在中國對台軍事壓力不斷升高、飛彈威脅台灣領空的時刻，國民黨主席選擇前往中國，安排與習近平見面，「這不是交流，這是站隊！不是私人行程，而是赤裸裸的政治訊號！」向台灣與國際社會宣告，「國民黨願意與中共最高領導人站在同一個陣線、支持台灣被納入中國的政治框架下。」

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他認為，國民黨長期試圖在地方選舉中「去政治化」，淡化兩岸議題、轉移焦點，鄭麗文這次將兩岸議題拉回戰場，「是國民黨自己把親中路線攤在陽光下」，也是她讓所有藍營參選人無法再閃躲兩岸立場，未來的選戰中，每一名候選人都必須回答，是否支持黨主席訪中？是否認同與習近平會面？是否接受這樣的兩岸路線？「這一題，你們躲不掉！」

張銘祐強調，台北市為首都，也是民主指標城市，中正、萬華更是多元交會的核心選區，「這裡的選民，不會接受模糊不清與雙面討好的兩手策略。」中間選民和年輕世代最在意的不是口號，而是選擇，「當你在台灣說要守護中華民國，卻前往中國與習近平公開握手，檯面下是否還有其他私相授受的交易或共識？」台灣人應一起正視、監督如此曖昧不明的矛盾。

他提到，當國民黨主席選擇向國際社會宣告其政治路線時，人民也會以選票回應這條路線是否符合台灣人的正確道路，這場選舉，不只是地方選舉，更是一次台灣人價值選擇的展現，「台灣的未來，不是靠向中國低頭換來的和平，而是靠堅持民主與主權價值所走出安全道路。」

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