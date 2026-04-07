超酸！馮光遠提醒鄭麗文進京朝覲習近平要注意的7件事

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今天率團赴中，將與中共總書記習近平會晤，引發國際關注。作家馮光遠跳出來提醒鄭麗文到中國要注意的「7件事」，每一點都酸度報表。

馮光遠提醒鄭麗文訪中要注意的7件事，「首先，妳平常故意把民主台灣講成獨裁統治，真獨裁反而漠視之，這個習慣，這次要一次改過來。中國是個獨裁專政（正字標記）的國家，如果你們在習包子面前不慎提到賴清德，一定會習慣性地加個『獨裁者』、『獨裁政黨』什麼的，要是包子不察，以為妳在諷刺他，那，嗯，抱歉，此行就泡湯了，所以，一定要小心！」

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「第二，碰到共產黨人，要互稱同志，這很重要，因為加一個『同志』，大家就是一家人了，這是真的。第三，跟共產黨同歡，去KTV唱歌時，千萬不要點一些與六四天安門大屠殺有關的歌，例如〈歷史的傷口〉、〈血染的風采〉、〈廣場〉等等，這理由太清楚，我就不囉唆了。第四，千萬不要談伊朗戰爭，這裡由也很清楚，中共國援助小弟們的飛彈、預警系統，在近幾個月的一堆戰事裡，頻頻出包，習包子原先還計畫2027武力犯台，相信也因此打住了，如果此時談伊朗話題，不啻傷口上灑鹽，所以千萬要小心。」

馮光遠繼續說道，「第五，假裝不知道新疆、西藏的存在。為什麼？因為知道了，就免不了會聊到活摘器官啊、種族滅絕啊、集中營啊，唉，算了，快快樂樂舔共，然後高高興興、平平安安回家，就醬。第六，如果此行不如預期，我教妳一招，就是把穿給連戰主席看的大腿舞豔裝再穿一次，習包子一切習性，都仿毛澤東，好色，亦然。不過，這次，要抖動得更熱情、妖冶，國民黨的前途，就靠妳的舞技了！」

「第七，住旅館時，最好睡進自己隨身攜帶的帳棚裡。不開玩笑，中國共產黨在邀請的客人房內搞偷拍，早就是眾所皆知，所以，為了自保，還是不要怕麻煩。講到偷拍，看看柯文哲吧，他應該是訪中十八次過程當中，因為偷吃甜點，早就留下了不少鏡頭，所以才這麼乖，哈！」

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