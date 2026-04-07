鄭麗文訪中 台灣學者：最弱勢時給最高接待規格

鄭麗文今率團訪問中國，晚間於南京東郊國賓館參加中國國台辦主任宋濤歡迎晚宴。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今日率團訪問中國，前國安會秘書長蘇起隨行，引發外界關注。中山大學榮譽教授廖達琪接受「飛碟晚餐」專訪表示，中國的策略很高明，在鄭麗文最弱勢時給了最高的接待規格，讓人願意死心塌地，但鄭麗文此行到底是在替國民黨的未來思考，還是只想到自己的光榮？鄭又可以回饋什麼？國民黨在國內「卡軍購」成為合理推論，但是年底地方選舉一定會受到影響。

廖達琪直言，在某種程度上，鄭麗文可說是國民黨歷來見習近平最弱勢的黨主席，因鄭麗文尚未真正鞏固自己在黨內的權力，過去也從未於政府體系擔任要職。她認為，中國的策略很高明，在鄭麗文最弱勢時，給了最高的接待規格，讓人願意死心塌地。

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若開放旅遊或農產輸中 藍營用甚麼交換？

廖達琪憂心，要在台灣贏得選舉，不只需要藍軍支持者，更需要中間、年輕選票，這些人才能決定在台灣的政治版圖，雖然國民黨扮演兩岸溝通角色不是壞事，問題是可能付出什麼代價？如對岸願意開放旅遊、農產品輸中等好處，鄭麗文又可以回饋什麼？因此，廖達琪說，國民黨在國內「卡軍購」就成為合理推論，但是年底地方選舉一定會受到影響。

對於部分評論認為，此次隨行成員代表國民黨重回「馬英九路線」，不過廖達琪認為，馬英九處事非常細緻，甚至曾表達「台獨也是台灣的一個選項」。她認為，馬英九走的是中間路線，盡量容納最多人的意見，不明顯偏向任何一方，因此才讓深藍支持者覺得沒味道、不喜歡。

廖達琪質疑，此次鄭麗文登陸與即將召開的「鄭習會」，籌備過程匆忙，似乎沒有做好準備，鄭麗文到底是在替國民黨的未來思考，還是只想到自己的光榮？只帶回地方選舉的壓力？

她呼籲鄭麗文，雖然人人都希望跟中國溝通，同時兩岸不要發生戰爭，但是更重要的是能保有台灣自己的民主制度，必須將民主作為與對岸的談判籌碼，才有對等協商空間。

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