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    首頁 > 政治

    藍翻15年前舊新聞護航「習鄭會」！黃敬雅：自己站不直怪人長得高

    2026/04/07 21:47 記者王榮祥／高雄報導
    針對藍營翻出15年前賴瑞隆舊新聞護航「習鄭會」!民進黨高市議員參選人黃敬雅嗆藍營自己站不直、怪人長得高。（記者王榮祥翻攝）

    針對藍營翻出15年前賴瑞隆舊新聞護航「習鄭會」!民進黨高市議員參選人黃敬雅嗆藍營自己站不直、怪人長得高。（記者王榮祥翻攝）

    習鄭會同時，國民黨翻出15年前舊新聞酸民進黨高雄市長參選人賴瑞隆曾見前政協主席賈慶林，民進黨高市議員參選人黃敬雅形容藍營圍魏救趙，自己站不直卻怪人長得高。

    黃敬雅指出，國民黨主席鄭麗文赴中拜會中共領導人習近平，引發台灣社會強烈反彈，國民黨為掩飾自身膝蓋軟的醜態，竟企圖用圍魏救趙的拙劣手法轉移焦點，這操作完全經不起檢驗，更讓人一眼看穿國民黨在兩岸論述上的窮酸與邏輯破洞。

    她表示，回顧賴瑞隆當年為推廣高雄觀光、拓展國際客源的受訪內容，清楚表達「高雄發展觀光產業真正的隱憂，在於直航世界各大城市的飛機班次嚴重不足，直飛北京、上海班機居然一班也沒有」，關鍵字是「世界各大城市」。

    黃敬雅強調，這就是民進黨與國民黨最根本的格局差異，賴瑞隆是用宏觀國際視野，將北京、上海與東京、紐約、巴黎同等看待，視為世界大城市之一，是以正常國與國關係、用大世界觀在推進兩岸事務與高雄經濟利益，態度不卑不亢，行程公開透明，完全建立在對等與尊嚴基礎上。

    反觀現在的國民黨，昔有韓國瑜進中聯辦，現又有和柯志恩是生命共同體的鄭麗文，自甘墮落把台灣框限在「一中原則」緊箍咒裡，國民黨不僅在國內杯葛國防軍購，削弱台灣自我防衛能力，甚至帶著這些作為當作貢品，配合中共的政治統戰飛到對岸面聖。

    黃敬雅認為，把賴瑞隆當年走向世界、把中國當國際市場的正當公務，拿來跟今天國民黨鎖進中國、矮化台灣主權的行徑相提並論，簡直太侮辱台灣人的智商。

    黃敬雅說，若國民黨以為丟出這種時空背景完全不同、甚至凸顯賴瑞隆具備國際觀的舊新聞，就能掩蓋自己喪權辱國的諂媚之舉，那真是太低估高雄人的智慧，不要自己站不直，還要怪別人長得高。

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