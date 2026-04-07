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    首頁 > 政治

    主動為人權鬥士遺孀撐傘 外國網友驚呼︰台灣總統好溫暖！

    2026/04/07 21:59 即時新聞／綜合報導
    賴清德總統今日上午出席鄭南榕追思紀念會，期間他主動為鄭南榕遺孀葉菊蘭女士（圖中）撐傘步入追思會會場，鄭南榕女兒鄭竹梅（圖右）也緊緊跟隨。（記者塗建榮攝）

    賴清德總統今日上午出席鄭南榕追思紀念會，期間他主動為鄭南榕遺孀葉菊蘭女士（圖中）撐傘步入追思會會場，鄭南榕女兒鄭竹梅（圖右）也緊緊跟隨。（記者塗建榮攝）

    今天是4月7日言論自由日，也是紀念於1989年為台灣人爭取「百分之百言論自由」自焚殉道的鄭南榕先生。總統賴清德今日上午出席鄭南榕追思會，期間被人拍到主動為鄭南榕遺孀葉菊蘭女士撐傘等畫面，在社群媒體掀起熱烈討論，還有外國網友直言，這種默默貼心他人的小舉動，顯示台灣人選了一位非常溫暖的總統。

    今日社群平台流傳數張總統賴清德出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」的照片，又以「撐傘」的討論度最高，許多網友注意到，除了向鄭南榕遺像獻花致敬，賴清德在追思會現場幾乎都是自己撐傘，並未勞煩他人，期間他雖然疑似發生誤按伸縮傘開關，導致傘面突然彈縮、讓自己淋雨的尷尬小插曲，但全程都維持相當的嚴肅神情。

    相關畫面引發網友熱議，除了指出部分照片有成為網路迷因的潛力，還留言表示，「雨傘：我不會屈服ㄉ」、「沒有傭人可以幫忙撐傘（哽咽」、「人家是替人撐傘，有人是手肘頂女人」、「印象中這應該是我第一次看到台灣的總統在公開行程自己撐傘」、「威廉真不會當總統，還自己撐傘，要多學學花蓮皇帝傅崐萁的派頭」、「我上次去高雄228追思會，下小雨，他沒有撐傘也不會叫別人幫他撐傘」。

    另外，賴清德下車後主動為鄭南榕遺孀葉菊蘭女士撐傘，並一路護送她到追思會現場的畫面，不僅引起台灣網友討論，也吸引不少外國網友關注，「果然是暖男賴桑！」、「人的品格從小細節顯露無遺」、「跟擦汗宮女那個比，簡直是雲泥之別」、「從小動作加上一致性，就能看出人品」、「這個動作中共國民黨就沒有一個人做得到」、「這才是一位成熟的社會人應該做的事，不論他的身分或地位是什麼」、「像他這樣的總統很少見，甚至去幫家屬撐傘，很喜歡這種很草根的感覺」。

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    賴清德總統在追思紀念會現場，發生手上雨傘突然彈縮收合，導致自己淋雨的尷尬小插曲，畫面被網友們調侃很有成為網路迷因的潛力。（記者塗建榮攝）

    賴清德總統在追思紀念會現場，發生手上雨傘突然彈縮收合，導致自己淋雨的尷尬小插曲，畫面被網友們調侃很有成為網路迷因的潛力。（記者塗建榮攝）

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