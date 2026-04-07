蘇巧慧試算6大政見經費約80億 黃國昌質疑財政規劃的真實性

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在本報「政面交鋒」專訪揭露，她提出6項福利政見，經費試算規模約80億元，政見均經過計算、認為財政可負擔才提出；民眾黨新北市長參選人黃國昌近日批評蘇巧慧若非缺乏基本治理與算術能力，就是刻意隱瞞真相。（資料照）

2026新北市長選戰持續升溫，民進黨參選人蘇巧慧2月率先提出6項鎖定老幼的福利政見，她在本報「政面交鋒」專訪揭露，經費試算規模約80億元，政見均經過計算、認為財政可負擔才提出；民眾黨參選人黃國昌近日再質疑其財政規劃的真實性，他推估6項政見金額高達逾229億元，批評「蘇巧慧若非缺乏基本治理與算術能力，就是刻意隱瞞真相、欺騙新北市民」。

蘇巧慧在本報「政面交鋒」專訪中指出，6大政見經費試算規模約80億元，是新北財政可負擔的金額，且非年年都是同樣支出規模，政見均經過計算、認為財政可負擔才提出，政府資源配置、先後順序，攸關市長想法，而選民選擇的，正是這個想法。

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黃國昌則指出，目前新北65歲以上長者與身心障礙者約有百萬人，每人每月發放1千點，1年整體支出規模高達120億元，他質疑，蘇巧慧這項預算經費短估約140億元，預算等同於新北市經濟發展局、交通局、財政局、文化局等4個一級機關，1年所有歲出加總。

他也提到，新北市國中、小學免費營養午餐費，每年增加48.3億元；長輩裝假牙補助最高5萬元，依人口推估需46.2億元；6歲以下兒童免費輪狀病毒與腸病毒疫苗，合計每人約1萬5450元，保守估算需12.4億元；針對兒童免門診費與住院部分負擔，依新北市3至5歲人口推估需要1.8億元；早產兒家庭照顧津貼3萬元，需要0.58億元。

黃國昌批評，蘇巧慧這6項福利政見，總計金額就高達229.28億元，質疑她為了騙選票，在沒有詳細財政規畫之下濫開福利支票，將嚴重排擠新北市其他市政重要支出。

蘇巧慧上個月接受媒體聯訪，對於黃國昌競選總部質疑其財源無法說清楚一事，她回應提到，她的福利政見皆徵詢同黨議員、比對中央、地方政策，且衡量市府財力後所提出，強調不需謾罵攻擊，「大家一起想方法，讓市民得到真正的福利」，這也是她未來選戰的方向和節奏。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）3/29受訪提到，她的福利政見皆徵詢同黨議員、比對中央、地方政策，且衡量市府財力後所提出，強調不需謾罵攻擊，大家一起想方法，讓市民得到真正的福利。（資料照）

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