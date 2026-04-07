言論自由日 台語親子走讀延續「台灣史補課」熱潮

台灣基進台南黨部推出「言論自由日」台語親子走讀，名額秒殺。（吳依潔提供）

紀念4月7日言論自由日，台灣基進台南黨部將於12日在台南白色恐怖相關人權遺址進行台語親子走讀。黨部主委吳依潔說，盼透過走讀延續「台灣史補課」熱潮，讓後代認識我們所在的城市曾發生過的重要事蹟。

紀念鄭南榕的犧牲及台灣追求民主與人權的歷程，深化社會對言論自由的重視，台南市政府辦理「唱」所欲言－2026台南市言論自由日系列活動，透過演唱會、裝置展覽、店家微型展覽及Podcast線上論壇等多元形式，推廣言論自由理念。參選永康區市議員的吳依潔指出，台灣基進台南黨部也推出台語親子走讀，名額秒殺，顯見日前「台灣史補課」熱潮未減。

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以戒嚴時期政治懸案為題材的電影《世紀血案》引發爭議，帶動「台灣史補課」熱潮，盼彌補「集體遺忘」，228與白色恐怖相關書籍熱賣，吳依潔說，盼透過舉辦走讀再延續「台灣史補課」熱潮，讓後代認識我們所在的城市曾發生過的事蹟。

吳依潔強調，鄭南榕在台灣民主史上扮演重要推手，「除了藉由創辦自由時代雜誌、主導黨外運動來對抗當時的威權之外，也是第一個在當時公開集會場合主張台灣主權的人。希望有更多人了解鄭南榕的故事及台灣史。」

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