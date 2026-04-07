鄭麗文抵達上海 中共中台辦主任宋濤接機

國民黨主席鄭麗文抵達上海虹橋機場，中共中台辦主任宋濤前往接機。（中央社攝）

中國國民黨主席鄭麗文今天搭乘上海航空FM852班機抵達上海，中共方面由中共中央台灣工作辦公室主任宋濤接機。這是時隔10年後，再度有國民黨主席率團到訪中國大陸，重啟國共兩黨最高層的黨際交流。

鄭麗文乘搭的航班約下午1時35分抵達上海，鄭麗文步出機艙後向接機者揮手，之後與接機的中共中央台灣工作辦公室主任宋濤、上海台辦主任金梅等中共官員握手。

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鄭麗文此次訪陸行程為4月7日至12日，為期6天。根據安排，她抵達上海後，將直接搭乘高鐵前往南京，預計8日上午將到南京中山陵拜謁國父孫中山，8日下午再搭高鐵回到上海；9日上午預計與台商座談，結束上海行程後將於當日前往北京。

鄭麗文此訪背景正值執政黨與在野黨對於對美軍購案不同立場的背景下進行。她的個人政治背景為「由綠轉藍」，過去曾參加過學運，並曾發表台灣建國言論，因此被視為非典型的國民黨主席。中共方面如何接待鄭麗文，並且透過此訪進一步釋出對台工作訊號，成為外界關注的焦點；而鄭麗文的兩岸論述，也將影響國民黨的兩岸路線與年底的選舉。

鄭麗文1988年投入政治，加入民進黨；2002年因「舔耳案」相關爭議遭民進黨停權處分，之後退黨。2005年，她受當時國民黨主席連戰邀請加入國民黨，鄭麗文曾親身經歷連胡會，當時任國民黨發言人。

中共方面是以中共中央台灣工作辦公室主任宋濤授權宣布，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文率中國國民黨訪問團訪問。

此次宣布規格高於2015年與2016年時任國民黨主席朱立倫、洪秀柱訪問中國大陸時的安排，與2008年時任國民黨主席吳伯雄訪問時相當。

陸方認為，鄭麗文的訪問對台海和平有重要積極影響，符合兩岸關係發展需要。而陸委會則期盼鄭麗文能大聲要求北京正視中華民國的存在，並立即停止軍機繞台。

上次以國民黨主席身分訪問中國大陸的藍營政治人物可追溯至2016年，當時黨主席為洪秀柱。

國民黨主席鄭麗文搭機抵達上海虹橋機場。（中央社）

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