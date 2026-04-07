嘉市「藍白合」張啟楷出線 綠營：團結一致支持王美惠

民進黨嘉市黨部主委、議員黃大祐強調民進黨團結一致支持市長參選人王美惠，沒有懸念。（擷取自黃大祐臉書）

年底嘉義市長選舉，「藍白合」民調結果今天揭曉，民眾黨張啟楷擊敗國民黨翁壽良，由張啟楷出線代表藍白參選。張啟楷今天在記者會指出，「很多活動藍白一起辦，基層已經合了」。對此，民進黨嘉義市黨部主委、市議員黃大祐說，藍白不會真正地合作，民進黨團結支持市長參選人王美惠，沒有懸念。

黃大祐說，國民黨是百年政黨，先徵召翁壽良後，竟再與民眾黨張啟楷進行民調，張啟楷雖出線，但坊間仍流傳翁壽良有參選到底的意願，「藍白能否真正合作，恐怕得打上問號」。

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對於民眾黨創黨主席柯文哲擔任張啟楷競選總幹事，藍白初選期間頻頻南下陣選，喊出嘉市是「藍白合」示範區。

黃大祐觀察說，柯文哲2024年總統大選在嘉市雖拿到2成多選票，但在基層沒有累積實力，現今柯文哲身陷京華城案一審遭判刑17年，輔選拉抬張啟楷能否有實質效益，或帶來負面效果，恐怕沒那麼樂觀。

民進黨嘉市議會黨團總召林煒軒說，選市長並非政黨利益交換，也不應從台北看天下；這場市長選戰將是「在地」與「空降」的對決，市長人選須經營在地，並經過民意檢驗，才能真正掌握市民需求。

林煒軒指出，民進黨市長提名人王美惠，對市區每條街道、每個聚落生態都瞭若指掌，市民最終會選擇一位長期深耕、了解地方生態的市長，嘉市需要的是扎實基層服務與對市民的承諾的市長人選。

林煒軒強調，無論藍白未來如何合作，民進黨都將展現前所未有的團結，全力守護嘉市。

民進黨嘉市議會黨團總召林煒軒強調，無論藍白未來如何合作，民進黨都將展現前所未有的團結。（資料照）

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