鄭習會前國民黨喊躺平 管碧玲貼共艦圍台圖：在「台灣之籠」躺平？

國民黨主席鄭麗文今將訪中，對於國民黨透過AI影片宣稱「有和平才能躺平」，海洋委員會主委管碧玲昨晚分享海面態勢圖，質疑共機、共艦持續擾台，並諷刺「中國接待訪團時，看著的是籠中來的馴兔吧？」（圖擷自臉書）

國民黨主席鄭麗文今將搭乘上海航空前往中國，與中共總書記兼中國領導人習近平會面，引發國際關注。對於國民黨透過AI影片宣稱「有和平才能躺平」，海洋委員會主委管碧玲昨晚分享海面態勢圖，質疑共機、共艦持續擾台，並諷刺「中國接待訪團時，看著的是籠中來的馴兔吧？」

管碧玲在臉書以「籠中的馴兔」為題發文指出，2016年只因為民進黨蔡英文當選總統，中國就開始以各種襲擾懲罰我們，到了2020年蔡英文再度連任，中國更肆無忌憚的展開對台灣的步步進逼。

請繼續往下閱讀...

管碧玲表示，2020年全年，中國人民解放軍軍機已多達380次進入中華民國防空識別區。2021年數量達至近950架次。2022年7月始，因裴洛西訪問台灣，解放軍軍機繞台次數再次升高，共機擾台架次急遽攀升：2022年1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次、到2025年5709架次的高頻程度，等於從2020年380架次，成長驚人達十餘倍。

管碧玲強調，不但如此，2022年以來，中國已進行至少7次大型環台軍演，也在此後，中國軍艦與海警船、公務船，並形成全天候圍台的態勢。灰色地帶襲擾在本島、金門與東沙，變成常態！

管碧玲直言，台灣選出民進黨總統，中國就懲罰、裴洛西來台，中國就圍島，中國惡意的採取空中共機每日襲擾，海上共艦與海警船全天候圍島，打造出國台辦口出惡言的「台灣之籠」。

管碧玲指出，日前國台辦公然辱罵台灣：「沒有台灣之盾，只有台灣之籠！」威嚇、霸凌已經到無以復加的地步！

管碧玲感嘆，台灣之盾的預算，正有如風中之燭，台灣之籠在鄭主席率團訪中的前夕，依然故我！從中方絲毫沒有聞到和平的氣息，從籠中的國民黨，則宣稱此行的和平可以讓台灣人民躺平！殊不知，中國正是企圖讓台灣人躺平在台灣之籠裡！

管碧玲在文末直言，出發前的今天，還這樣圍著我們，明天出發、幾天拜訪，恐怕也不會撤退，屆時，中國接待訪團的時候，看著的，是籠中來的馴兔吧？！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法