黃國昌4/11帶民眾黨新北隊在三重造勢 柯文哲、館長也將到場

民眾黨新北市長參選人黃國昌說，4/11下午兩點，他會帶民眾黨「新北戰隊」在三重亮相造勢，柯文哲、館長也會參加。（圖擷取自「黃國昌」YouTube）

民眾黨主席暨新北市長參選人黃國昌6日開直播提到，這週六（11日）下午兩點，他會帶6位民眾黨新北市議員參選人組成的「新北戰隊」，在三重向日葵廣場統一亮相、造勢，民眾黨創黨主席柯文哲、網紅「館長」陳之漢也會參加，整個民眾黨新北隊一字排開，爭取大家支持認同。

黃國昌在直播中提到，目前黨內民主程序先告一段落，這週六下午兩點，他會率領6位民眾黨新北市議員參選人，民眾黨的新北戰隊，在新北市三重向日葵廣場辦一場公開造勢活動。

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黃國昌表示，他會帶著這6位參選人，跟新北市民報告民眾黨的新北戰隊，對於2026年選舉，給大家提出來的政策願景、主張以及承諾，統一亮相新北戰隊造型，當然阿北（柯文哲）、「館長」也會參加，他說，當天不是只是他一個人的造勢，整個民眾黨新北隊一字排開亮相，爭取大家支持認同。

民眾黨新北市議員陳世軒在臉書指出，黃國昌當天將與他、陳彥廷、林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢宣布成立「民眾新北戰隊」，邀請民眾一起參加。

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