為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀自喻鈕祜祿氏、柯文哲愛自比雍正......他驚覺超狗血關係

    2026/04/07 01:01 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配「立委」李貞秀。（資料照）

    民眾黨中配「立委」李貞秀。（資料照）

    民眾黨中配「立委」李貞秀爭議連環爆，近日她又開直播，自比中國人氣電視劇《後宮甄嬛傳》的主角甄嬛，笑稱自己是「鈕祜祿貞秀」。柯文哲前幕僚張益贍忍不住吐槽，柯文哲常自比是「雍正」，難道李貞秀想跟正宮陳佩琪「搶位」？網友們看到後直呼吃不消，搖頭表示這種狗血劇情連AI都寫不出來！

    李貞秀先前在直播中意外揭露高虹安曾收受柯文哲資金，隨後被爆出她正是檢舉高虹安涉詐助理費的證人之一，以內部吹哨者身分簽署保密切結。此外，李貞秀也被揭露與退出民眾黨轉成「柯黑」的前白營新竹市黨部執行長林冠年關係密切，讓黨內基層強烈不滿，要求開鍘李貞秀的聲音越來越多。

    面對一連串說都說不清的爭議，李貞秀絲毫不怕再次「禍從口出」，5日又開直播自稱「鈕祜祿貞秀」，直言甄嬛也是從純真小白兔變得深具權謀，這種「黑化轉變」讓劇迷津津樂道，「所以我以後也會變喔！」

    對此，張益贍6日在臉書發文表示，鈕祜祿氏是乾隆皇帝的生母，雍正帝的妃子，而柯文哲最常自比就是雍正，現在李貞秀自稱「鈕祜祿貞秀」，不免引人遐想，「問題大了，真正的『鈕祜祿氏』佩琪，等等會不會發文要求民眾黨中評會開除李貞秀黨籍？打入冷宮？」

    不過底下有人糾正，按照雍正的後宮關係圖，雍正元配為為孝敬憲皇后（烏拉那拉氏），她出身滿洲正黃旗名門，是康熙帝親自為雍正指定的嫡福晉，陳佩琪的角色定位比較像她，如果真的要編排這麼狗血的劇情，李貞秀不會是搶「鈕祜祿氏」的位置，而是跟正宮爭寵。

    其他網友看到後紛紛搖頭，「這種叫做鬼扯，連甄嬛傳劇情都出來」、「連AI都寫不出這麼狗血的劇情」、「後宮真煩傳」、「柯文哲真變成庸症帝」、「看來柯文賊應該是吃了人家什麼東西……？所以不提名也不行」、「雍正的皇后被關冷宮」、「其實仔細想想，滿符合現在民眾黨內的狀況」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播