李貞秀自喻鈕祜祿氏、柯文哲愛自比雍正......他驚覺超狗血關係

民眾黨中配「立委」李貞秀。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀爭議連環爆，近日她又開直播，自比中國人氣電視劇《後宮甄嬛傳》的主角甄嬛，笑稱自己是「鈕祜祿貞秀」。柯文哲前幕僚張益贍忍不住吐槽，柯文哲常自比是「雍正」，難道李貞秀想跟正宮陳佩琪「搶位」？網友們看到後直呼吃不消，搖頭表示這種狗血劇情連AI都寫不出來！

李貞秀先前在直播中意外揭露高虹安曾收受柯文哲資金，隨後被爆出她正是檢舉高虹安涉詐助理費的證人之一，以內部吹哨者身分簽署保密切結。此外，李貞秀也被揭露與退出民眾黨轉成「柯黑」的前白營新竹市黨部執行長林冠年關係密切，讓黨內基層強烈不滿，要求開鍘李貞秀的聲音越來越多。

請繼續往下閱讀...

面對一連串說都說不清的爭議，李貞秀絲毫不怕再次「禍從口出」，5日又開直播自稱「鈕祜祿貞秀」，直言甄嬛也是從純真小白兔變得深具權謀，這種「黑化轉變」讓劇迷津津樂道，「所以我以後也會變喔！」

對此，張益贍6日在臉書發文表示，鈕祜祿氏是乾隆皇帝的生母，雍正帝的妃子，而柯文哲最常自比就是雍正，現在李貞秀自稱「鈕祜祿貞秀」，不免引人遐想，「問題大了，真正的『鈕祜祿氏』佩琪，等等會不會發文要求民眾黨中評會開除李貞秀黨籍？打入冷宮？」

不過底下有人糾正，按照雍正的後宮關係圖，雍正元配為為孝敬憲皇后（烏拉那拉氏），她出身滿洲正黃旗名門，是康熙帝親自為雍正指定的嫡福晉，陳佩琪的角色定位比較像她，如果真的要編排這麼狗血的劇情，李貞秀不會是搶「鈕祜祿氏」的位置，而是跟正宮爭寵。

其他網友看到後紛紛搖頭，「這種叫做鬼扯，連甄嬛傳劇情都出來」、「連AI都寫不出這麼狗血的劇情」、「後宮真煩傳」、「柯文哲真變成庸症帝」、「看來柯文賊應該是吃了人家什麼東西……？所以不提名也不行」、「雍正的皇后被關冷宮」、「其實仔細想想，滿符合現在民眾黨內的狀況」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法