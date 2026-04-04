為何黃國昌、柯文哲上法庭醜態百出？律師林智群這樣解讀

黃國昌與柯文哲「戰！329上凱道討公道」。（資料照）

北院3月31日上午10點準時公播前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，共分為16支影片。有網友好奇，黃國昌跟柯文哲平常對外發言虎虎生威，為什麼上法院就吃鱉，醜態百出？律師林智群說明，法庭是講法律、講證據的地方講政治語言，法官會覺得你在「攻殺小」。

林智群在臉書發文說，在法庭上講政治語言，將自己有幾張好寶寶貼紙，並沒辦法幫自己加分，只是浪費自己的時間，法官會覺得你在攻殺小，可不可以不要講廢話？

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林智群提到，黃國昌就算了，柯文哲是被告，當初一堆法律人反對法庭直播、法庭錄影公開，就是認為這些錄影，除了侵害被告的隱私權之外，還可能讓被告社會性死亡（現在看起來，還可能讓律師被笑死）。

林智群說，被告上法庭，因為是處理自己的事情，是壓力非常大的，有時候還會情緒失控，哭出來或怒吼的，所在多有，像柯文哲聽到其他律師罵檢察官，興奮的握拳揮擺，那樣的影像畫面一出去，不知道會被做多少梗圖。

林智群最後嘲諷，民眾黨每次都在推一些不知所云的法案，只為了搶流量、好剪片，結果就是拿自己的黨主席當白老鼠，真夠蠢的。

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