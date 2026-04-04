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    首頁 > 政治

    抄襲風波延燒！李四川「做事的人」再掀戰火 競辦：蘇貞昌當年抄朱立倫

    2026/04/04 20:19 記者羅國嘉／新北報導
    李四川競選辦公室晚間酸，民進黨前新北市長候選人蘇貞昌當年才抄前新北市長朱立倫「doer做事的人」主軸。（記者羅國嘉攝）

    李四川競選辦公室晚間酸，民進黨前新北市長候選人蘇貞昌當年才抄前新北市長朱立倫「doer做事的人」主軸。（記者羅國嘉攝）

    新北市長選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川繼「扛榔頭」競選主視覺，被質疑抄襲2022年桃園市長參選人鄭運鵬的「扛鐵鎚」競選照片，綠營再稱李競選口號「做事的人」抄民進黨前新北市長候選人蘇貞昌。對此，李四川競選辦公室晚間反酸，蘇當年才抄前新北市長朱立倫「doer做事的人」主軸。

    李四川競選辦公室指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧子弟兵、新北市議員翁震州在社群軟體指涉李四川「做事的人」口號抄襲蘇貞昌，但早在2018年，蘇貞昌就被抓包競選主軸「會做事的人」是抄襲2014朱立倫競選主軸「doer做事的人」；蘇另個競選主軸「新新北，新希望」，又是抄襲朱立倫2010年的「新新台北，新首都」。

    李四川競選辦公室表示，蘇巧慧持續透過子弟兵及側翼潑髒水，完全繼承蘇貞昌一路以來的負面選舉方式，然而相關抹黑手段卻接連翻車，如今想抹黑李四川，迴力鏢反而重擊蘇貞昌，奉勸蘇巧慧凡走過必留下痕跡，一再使出慣用的負面選舉伎倆，只會令新北市民更加反感。

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