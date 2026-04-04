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    首頁 > 政治

    鄭麗文赴中「鄭習會」 蘇巧慧：兩前提下正向交流

    2026/04/04 10:34 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三），與綠營議員參選人張嘉玲（左起）、張維倩、張志豪赴中和安樂市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三），與綠營議員參選人張嘉玲（左起）、張維倩、張志豪赴中和安樂市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧4日二度會同中和區議員參選人張維倩、張嘉玲和張志豪前往中和區安樂市掃街，她被問到國民黨主席鄭麗文一直說「鄭習會」是加分，那國民黨新北市長參選人李四川是不是也應該跟著去加分？蘇巧慧回應，只要是不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權，用這樣的前提正向交流，相信國人也會樂見。

    蘇巧慧表示，台灣是一個主權獨立的國家，在國家立場上大家應該要一致，只要是能夠讓兩岸交流多一點、互動多一點，其實大家一起為人民更好的生活努力，是大家的共同期待。

    媒體也問蘇巧慧，怎麼看現在傳出說李四川的團隊，不管是延續前市長朱立倫、市長侯友宜團隊人士外，還說他要走的路線與主要對手形成區隔，相較於偏向補助還有資源分配，他們強調是解決問題？

    蘇巧慧表示，過去十年，她不只是為新北爭取經費，更是解決問題，大家可以看看像大漢溪堤外便道，像是鶯歌鳳鳴車站，有太多建設、太多問題癥結、瓶頸，都是她與團隊一一找出問題癥結所在，然後努力協調、打通關節，最後終於解決，這種解決問題的方式，她會持續努力，希望未來她和新北隊議員可以為新北做出更多的貢獻。

    對於李四川競選的主視覺被說跟2022年民進黨桃園市長參選人鄭運鵬主視覺後面扛的一個斧頭有點相似，被說有點像抄襲的感覺？蘇巧慧表示，每個團隊都會有自己的創意跟想法，她都尊重，也有人發現說李四川他有一些文宣或是貼文，有跟蘇巧慧的一些文章有些類似？蘇巧慧說，只要是好的事情、對的事情，能讓新北更好的事情，大家都應該要一起加油。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右），與綠營議員參選人張嘉玲、張維倩、張志豪赴中和安樂市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右），與綠營議員參選人張嘉玲、張維倩、張志豪赴中和安樂市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

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