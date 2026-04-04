徐春鶯來台還當14年中共幹部！張育萌揭時間軸：柯文哲根本都知情

民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」案被起訴。（資料照）

民眾黨前新住民委員會主委、中配徐春鶯涉犯「反滲透法」案被起訴，起訴書還揭露，滲透行動早在2004年便已展開。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，徐春鶯到台灣後，還當了14年的中共幹部，2024年民眾黨爆發假帳風波後，上海統戰窗口孫憲指示徐春鶯，傳訊息關心黃珊珊，且柯文哲、黃珊珊和周榆修在2023年就曾在中央黨部與徐春鶯密會。張育萌質疑「阿北根本都知情」，並諷刺早在「土城選哲」之前，老早就是「北京選哲」了。

張育萌在臉書發文指出，檢調再查出，徐春鶯到台灣後，還當了14年的中共幹部，領中國養老金和中共發的房產，差點被民眾黨成功提名當不分區。

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張育萌表示，檢調追查最新發現，徐春鶯從1980年到2012年，還在當「上海市某組織機構」的人事科長。這真的非常驚悚。徐春鶯是1998年就到台灣了，等於她人在台灣，卻替對岸工作了14年，直到2012年才退休，這也是為什麼徐春鶯可以領到中國的養老金。

張育萌指出，檢調已經掌握，徐春鶯在上海市職工退休證的具體照片。檢調有徐春鶯的通訊監察書。徐春鶯自己說，她是中共「正處級幹部退休」，除了中共給的養老金，還有中共發給她的房產。起訴書還有被截錄的對話紀錄，發現徐春鶯本來要接民眾黨不分區，最後變卦成「她推薦別人接」。

張育萌提到，對話紀錄顯示，徐春鶯向滲透來源報告後，得到的答覆是「列安全名單就接，否則就不要接」。檢調發現，徐春鶯和黃珊珊根本有微信對話，從來就不是「不認識」。同時，徐春鶯跟周榆修又有用 LINE 對話。再來，徐春鶯、周榆修和黃珊珊還有 LINE 的群組——從這發現，2022 年，徐春鶯刻意邀請黃珊珊，來參加母親節的活動。

隔年，徐春鶯動員中配支持民眾黨。2024年8月，民眾黨爆發假帳風波後，上海統戰窗口孫憲指示徐春鶯，傳訊息關心黃珊珊。徐春鶯照做。最可怕的是，2023年9月3日，柯文哲、黃珊珊和周榆修，就在民眾黨的中央黨部，跟徐春鶯密會。

張育萌直言，這也合理解釋了，為什麼徐春鶯這種「政治中配」，會跟民眾黨那麼熟——結果，2023年11月1日，因為徐春鶯被傳列入不分區，而引起軒然大波後，柯文哲竟然說「我還沒看過徐春鶯」。

張育萌強調，如果起訴書說得沒錯，柯文哲就是公然說謊，騙支持者、騙台灣人。第二大在野黨被統戰淪陷，在任何國家一定是大新聞——結果，柯文哲被記者堵麥問到，竟然愣住說「我什麼都不知道。」這個說法，怎麼跟柯文哲案如出一轍。阿北什麼都不知道，都是有壞人要害阿北。

張育萌強調，起訴書最驚悚的地方，就是「阿北根本都知情」，而且還直接參與。原來，早在「土城選哲」之前，老早就是「北京選哲」了。

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