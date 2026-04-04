民進黨北市長布局沈伯洋？基進力挺：確保台北不淪為統戰缺口

針對黨內點名參選台北市長，沈伯洋1日表示，黨若認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」（資料照）

民進黨可能推舉不分區立委沈伯洋角逐2026台北市長選舉。台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱公開力挺，她說，沈伯洋長期深耕統戰研究，將民主防衛轉化為具體行動，是當前應對中國系統性滲透的關鍵人才。面對現任市長蔣萬安以政治小確幸淡化國安風險的策略，而沈伯洋具備將抗中口號轉變為具體政策的能力，期盼民進黨珍視專業人才，組建紮實市政團隊打贏首都保衛戰，確保台北不淪為統戰缺口。

民進黨2026台北市長提名進入深水區，選對會最快於本月7日開會定奪。據了解，因行政院副院長鄭麗君肩負台美關稅主談人重任，參選可能性相當低；具備空戰火力的不分區立委沈伯洋，成為黨內聚焦的重點人選，被寄望點燃選情爆發力。沈1日受訪表示，若民進黨覺得要戰了、且認為需要自己，「我一定也是跟著配合。」

請繼續往下閱讀...

吳欣岱分析，沈伯洋是少數能將統戰議題帶入公共討論並轉化為實質行動的學者。從民主實驗室到黑熊學院，沈伯洋一步一腳印地建立起台灣社會的防禦意識，隨後進入國會推動「代理人法案」並在罷免運動中奔走，展現出高強度的政治承擔。她強調，沈伯洋始終走在守護台灣的同一條路上，這種不畏壓力、拒絕光鮮表象的投入，正是當前台北市最需要的政治風骨。

吳欣岱坦言，台北市長選舉從不輕鬆，回顧2022年，本土的優秀人才遭逢藍白紅合力人格毀滅式攻擊的歷史，未來的考驗將更為嚴峻。她觀察，現任市長蔣萬安為了連任，傾向透過淡化政治衝突與營造小確幸氛圍來維持支持度，這種避重就輕的態度，正掩蓋中國逐步侵蝕地方政治的具體威脅。

她指出，從近期高金素梅與徐春鶯等案件可見，統戰勢力已透過各種資金、組織與影響力逐步滲入地方政治，若下一任市長缺乏對風險的理解力，台北將面臨嚴重的風險。她認為，台北市不需要一個只會做市政表面功夫的領導者，而需要具備應對地緣政治風險視野的舵手。

吳欣岱強調，支持沈伯洋參選的重大意義在於其能引領抗中策略變成具體的政策制度，但於此同時，沈伯洋需要一個完整、務實且能接地的市政團隊作為後盾，以應對長時間的選戰消耗與考驗。她認為，唯有將國安專業與民生關懷深度結合，才能在艱困的政治環境中殺出重圍，為台北市民守住最後的自由堡壘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法