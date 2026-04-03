陳佩琪質疑「三隻小豬」違法 陳子瑜曝流程反問：你確定要問？

小豬撲滿示意圖。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被重判，其妻陳佩琪透過臉書指控，每個總統都有設置的商業公司賣小物，「其他扁帽工廠、小英商號（三隻小豬）和賴桑小舖都是私人商業公司，都不違法？請問民進黨你們開的法院的標準是什麼？」對此，前民進黨社會運動部副主任陳子瑜表示，身為親歷當時狀況的助手之一，只能說「你確定要問？」

陳子瑜在臉書發文表示，當年因為氣勢很好，光是在台北競選總部的現場，每天都會有支持者親送撲滿小豬過來，尺寸都不同。但相同的是裡面塞滿一堆硬幣，也有比較罕見的塞鈔票的特殊款。負責收小豬的同仁會請捐款者留下開收據用的個資，然後在小豬上做記號，先集中起來，接著在固定時間，開始「殺豬」。

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陳子瑜指出，過程超級累，因為撲滿絕大多數都是硬幣，要先從存放地點搬到工作區，就像在重訓一樣。然後一隻一隻，開膛剖腹，還要小心硬幣不能掉下去或跟隔壁的豬混在一起，所以都是小小力一刀一刀凌遲。

陳子瑜說，小豬的存放區跟工作區都有監視錄影機，核算完畢後，開政治獻金收據，寄給捐款者。這一套流程，從可以接受政治獻金的那一天起，就一直持續到選戰尾聲停止接受的那一天為止，非常嚴謹。怒嗆，「絕對不是某醫師的陣營那種情況好嗎」。

陳佩琪。（資料照）

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