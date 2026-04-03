藍營「愛的抱抱」喊團結 何欣純這句突破盲腸

民進黨台中市長參選人、立委何欣純（右）勤走基層，拚市民有感認同。（記者蘇孟娟攝）

年底台中市長選戰倒數不到8個月，國民黨台中市長選舉確定提名立法院副院長江啟臣出戰，今舉辦團結大會，更上演「愛的抱抱」喊團結；民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，綠營台中隊早已並肩作戰多時，「不需大張旗鼓號稱團結」。

民進黨早於去年10月拍板由何欣純角逐台中百里侯，何欣純攜手台中市地方民代，「母雞帶小雞」走踏各區辦座談、進市場、走動地方，一步一腳印深耕基層，面臨藍營對手就戰鬥位置，今天更盛大舉辦團結大會，主要當事人包括江啟臣、立委楊瓊瓔，甚至台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文等全都「愛的抱抱」，上演大和解與團結，何欣純指出，民進黨團隊早已並肩作戰，不需大張旗鼓號稱團結，「國民黨內部應還有更重大分歧的路線之爭」。

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何欣純說，選舉比的不是場面，要比誰有能力帶台中城市大步向前，讓市民福祉獲最大保障，她這陣子以來早已端出不少政策「牛肉」，盼「市長換欣、台中創新」，尤其主張在市府財政許可下普發現金，更不分公私立國中小學一視同仁補助營養午餐全部免費等，都讓市民有感。

何欣純說，未來也會持續與各界對話，把第一線的聲音轉化為具體政策，推出讓民眾有感的政策，來回應市民的期待、爭取選民認同，更盼未來選戰回歸市政願景及政策訴求，與對手君子之爭，「選舉不是競爭關係，而是對城市未來的選擇」，民進黨早已行動的台中隊「都準備好了」。

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