美參議院組團訪台 外交部：展現對台跨黨派支持

外交部北美司司長王良玉。（記者方瑋立攝）

外交部北美司司長王良玉今（31）日在例行記者會上表示，美國聯邦參議院近日組成跨黨派訪團來台，再加上近期美國跨黨派參、眾議員皆公開肯定台灣總統直選30週年，並重申支持美國基於台灣關係法，還有六項保證的對台政策，展現對台堅定的跨黨派支持。

王良玉說，這次由參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率4位參議員在國會中多次提出友台法案，長期關注台美安全、經貿及台灣國際參與等議題。訪團昨日已晉見總統，並由外交部長林佳龍設宴款待，也參訪國家中山科學研究院（中科院），今天也將與台灣民間單位及NGO進行互動。她表示，訪團行程豐富，確實展現了美國跨黨派對台灣的堅定支持，外交部再次表達誠摯歡迎。

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除國會訪團外，王良玉也提及，近期美、加等理念相近國家持續展現對台海局勢的重視。包括日前的「美日峰會」，以及「加韓2+2」外交和國防部長級會談，其會後發布的「事實清單」皆重申維護台海和平穩定的重要性，並明確反對任何片面改變現狀的企圖。王良玉強調，這顯示台海和平穩定已是國際高度共識，更是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

在民主成就方面，王良玉觀察到近兩週美國國會有多位跨黨派參、眾議員公開肯定台灣總統直選30週年。許多關鍵委員會的領袖紛紛表達祝賀，認為這是台灣民主歷程的重要里程碑。美方議員在祝賀同時，也再度重申支持美國基於《台灣關係法》與「六項保證」的對台政策，對深化台美關係具有重要意義。

針對區域合作，王良玉也報告，由外交部、數發部與美、日、澳、加、英等理念相近夥伴共同主辦的「GCTF（全球合作暨訓練架構）資安韌性國際研討會」於今日上午舉行開幕式。本次研討會核心議題聚焦於「建構AI時代國家級關鍵基礎設施的資安防禦」，共同探討資通安全戰略、AI驅動防禦及跨國聯防機制，未來將持續與各方夥伴深化相關合作。

至於媒體詢問「川習會」延後至5月舉行，外交部如何評估台灣議題的討論情形？王良玉回應，外交部一直密切關注美中互動。對於川習會可能討論的議題，外交部持續透過不同管道與華府政策圈及美方對口單位進行資訊交換與意見交流。北美司將持續追蹤動態，若有具體資訊會再向國人報告。

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