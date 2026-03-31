揭密基隆謝國樑家族 民進黨新節目《地方怪奇物語》首集上線

面對2026年地方大選，民進黨積極佈局新媒體版圖，宣布推出全新Podcast節目《地方怪奇物語》。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

備戰2026大選，民進黨推出Podcast節目《地方怪奇物語》深入基層歷史脈絡，首集探討基隆市的政商勢力更迭。民進黨基隆市議員張之豪剖析，現任基隆市長謝國樑家族如何藉國民黨「恩庇侍從」體制，趁二二八事件顏家遭整肅的權力真空期接手二信，進而拓展政商版圖。

民進黨今天說明，《地方怪奇物語》由黨內兩位新生代戰將，新聞部副主任黃子一與青年部副主任吳奕柔共同擔綱主持。節目將跳脫傳統嚴肅的政策宣傳，改以輕鬆詼諧、辛辣卻又不失深度的訪談形式，邀請熟悉地方議題的關鍵人物，層層剝開各縣市的地方政治脈絡。

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首集節目中，吳奕柔談到，基隆顏家於日治時期版圖很大，但歷經二二八事件整肅與國民政府掠奪後，整個家族走向式微，而謝國樑背後的謝家，則在國民黨政府來台後崛起。黃子一解釋，國民黨當時屬於外來政權，在地方治理上必須與當地家族形成「恩庇恃從」關係，例如透過特許事業綁樁。

張之豪進一步說明，基隆第二信用合作社（二信）最初是顏家創辦，但顏家在國民黨來了以後被抓去問，面對無止盡的法律與無形騷擾後全面退縮，使得二信的經營出現巨大的權力真空。謝國樑的祖父謝清雲是明治大學藥學系畢業的本地菁英，當時國民黨為推動地方自治，派任廣東籍的謝貫一參選基隆市長，基隆謝家便透過「同宗親」的名義與其建立連結。

張之豪指出，謝家透過各種方式與國民黨有很好的互動，慢慢取得國民黨的信任，成功填補了顏家退出後留下的權力真空，而謝家的崛起也與二信託不了關係，甚至在地方創辦學校。

關於節目內容，民進黨補充說，將直擊台灣各縣市鄉鎮，從錯綜複雜的家族勢力、地方政治生態，到鮮為人知的歷史背景，透過「故事化」的轉譯，讓原本生硬的公共議題變得立體、有感，帶領聽眾看見地方治理的實際樣貌，進而思考不同政黨施政表現的差異。

民進黨強調，希望公共議題能輕鬆的走入民眾日常，因此此次透過創新的傳播形式，讓更多選民在接收資訊的同時，也能建立對地方事務的獨立判斷。隨著節目的累積與擴散，期待在未來的選舉中，選民能基於更扎實的資訊，選擇真正能守護公共利益、推動地方前進的治理團隊。

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