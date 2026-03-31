台灣第一人！賴清德推薦 吳奕柔當選亞洲自由民主聯盟青年主席

民進黨青年部副主任吳奕柔當選「亞洲自由民主聯盟」青年主席，為台灣首次獲選。（圖由民進黨提供）

亞洲自由民主聯盟日前於馬尼拉舉行論壇，並展開幹部改選。民進黨今（31日）表示，民進黨青年發展部副主任吳奕柔在兼任黨主席的總統賴清德親自推薦下，當選CALD青年主席，為台灣首位獲此職位者；國際事務部副主任邱雯莉則獲任女性委員會副主席，深化台灣在國際場域的性別價值形象。

亞洲自由民主聯盟（Council of Asia Liberals and Democrats, CALD）3月26日至28日在菲律賓馬尼拉召開「全關乎民主」（All About Democracy）論壇暨第52屆執行委員會。民進黨做為創會會員，由立委范雲，以及邱雯莉、吳奕柔代表出席。

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民進黨表示，吳奕柔為新一代青年領袖，過去在學生時期即擔任台大學生會會長，更成立「台灣青年民主協會」，組織青年學生支持香港反送中運動及台灣同婚合法化。過去，吳奕柔為勞動部長洪申翰擔任立委時的法案助理，在2024年更獲選為民進黨赴美國華府交流的「新生代外交培力營」成員，於青年組織、政策規劃和國際參與皆有亮眼表現。

吳奕柔說，民進黨在拓展國內青年網絡、培養青年人才的發展上，受到亞洲各國的肯定，也是世界各國學習的對象。未來她在兩年的CALD青年主席任期內，也會針對青年組織深化、選戰策略與技巧，及印太戰略與區域安全等議題上，建立亞洲區域跨國政黨的青年交流，強化亞洲民主及自由政黨的青年實力。

邱雯莉則指出，台灣在性別平等方面，特別是女性參政及婚姻平權上，都扮演亞洲領頭羊，在世界各國中也是名列前茅。然而，女性政治人物在政治場域中仍面臨各種挑戰與限制，這也是各國普遍存在的共同經驗；期盼透過亞洲政黨間的培力與交流機制，彼此分享經驗、相互支持，持續強化女性參政能量。

民進黨國際部副主任邱雯莉獲任「亞洲自由民主聯盟」女性委員會副主席。（圖由民進黨提供）

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