鄭麗文訪中將見習近平？ 陸委會：勿迎合中共政治主張

陸委會今日強調，呼籲國民黨鄭主席，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。（資料照）

國民黨主席鄭麗文預定4月7日訪問中國，可能在北京會見中共領導人習近平，展開「鄭習會」。陸委會今日強調，呼籲國民黨鄭主席，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。

中共中央台辦主任宋濤今日表示，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，他受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

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宋濤聲稱，鄭麗文就任以來，多次表達希望到大陸訪問的意願，我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，做出妥善安排。

對此，陸委會表示，當前台海情勢複雜敏感，國民黨積極表態並將赴中與中共領導人會面，推動所謂兩黨關係及兩岸關係，政府密切關注事態發展。

陸委會批評，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變。呼籲國民黨鄭主席，嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。另提醒任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

陸委會強調，我們對和平可以有理想，但不該有幻想，和平如果只是建立在中共領導人的善意上，將是台灣最大的風險。

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