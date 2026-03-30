美跨黨派參議員訪中科院 國防部籲朝野支持1.25兆特別預算

國防部副部長徐斯儉。（資料照）

美國跨黨派參議員訪團今（30）日參訪中山科學研究院，國防部副部長徐斯儉歡迎訪團時，除感謝參議員支持我國政府所提出的國防特別預算外，也再次誠摯呼籲朝野政黨，以國家整體利益為重，凝聚跨黨派共識，支持政院版8年1.25兆元國防特別條例，除強化整體國防戰力外，也保障人民的生命財產安全，並向國際社會展現台灣維護印太和平穩定的承諾與決心。

肯定美參議員友台貢獻 徐斯儉：雙邊夥伴關係堅如磐石

徐斯儉今天在龍潭中科院軍民通用中心代表國防部長顧立雄，接待到訪的美國參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、匡希恆（John Curtis）、提里斯（Tom Tillis）及羅森（Jacky Rosen）在內的多位重量級友台參議員。

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徐斯儉致詞時指出，夏亨參議員是美國參議院公認的外交與安全政策領導者，曾任新罕布夏州首位女性州長；他特別引用新罕布夏州的座右銘「不自由，毋寧死」（Live Free or Die），強調這與台灣人民守護民主主權的決心產生深刻共鳴。

徐斯儉也逐一感謝訪團成員的實質支持，包括夏亨參議員今年2月發表聯合聲明，敦促台灣跨黨派支持國防特別預算；匡希恆參議員長期作為「台灣連線」成員的強力倡議；羅森參議員在2024年提出《台灣安全法案》，為台美防務合作奠定基礎；以及「台灣連線」共同主席提里斯參議員對特別預算案的公開支持。

徐斯儉強調，訪團此次展現了台美之間「堅如磐石」的夥伴關係，並期盼透過深化合作，共同維護印太區域的和平與穩定。

展示「天弓四型」成果 強調7成民意支持增加國防預算

在參訪行程中，訪團親自見證由中科院自主研發的新一代中長程防空系統「天弓四型（又稱強弓）飛彈」，並聽取簡報。徐斯儉強調，天弓四型等關鍵技術的開發，是台灣國防自主能力增長的強大證明，這項努力值得國內所有政黨持續支持。

針對國防特別條例仍在立法院卡關，徐斯儉援引陸委會於3月26日發布的最新民調，顯示超過70%的台灣民眾支持政府增加國防預算。他呼籲朝野應正視加強自我防衛已是國人主流共識，盼能凝聚力量通過「8年1.25兆元」國防採購特別條例，以應對日益嚴峻的安全挑戰。

轉達我國會關切 促美加速軍售通告與交付進度

另外，徐斯儉在致詞時特別「脫稿」指出，部長顧立雄今天早上在立法院備詢時，有立委關切軍購進度，並希望顧立雄能向美方參議員轉達意見。徐斯儉現場代為向訪團發聲，他引述該立委說，目前有部分軍購項目是台灣「已經付款、尚未交付」，期盼參議員能協助促成。

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