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    首頁 > 政治

    台東海巡隊添35噸級快打新艇 戰力升級

    2026/03/30 16:59 記者黃明堂／台東報導
    台東海巡隊獲配新造PP-35100艇，今天抵達成功漁港。（記者黃明堂翻攝）

    台東海巡隊獲配新造PP-35100艇，今天抵達成功漁港。（記者黃明堂翻攝）

    海巡署艦隊分署籌建海巡艦艇前瞻發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第43艘新造PP-35100艇，今天抵達成功漁港，成為東部地區海巡生力軍。第十五海巡隊特別舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利。

    第十五（台東）海巡隊轄區海域幅員遼闊，新造35噸級巡防艇採用雙高速主機及噴水式推進器，航速最高可至45節（時速約83公里），續航力達600浬，具備高度機動性。若於海上發現可疑目標，可即時應處，提升海域執法效能與嚇阻效果，並強化救生救難及海上犯罪查緝能力。此外，該艇船體建造材質為鋁合金，並配備消防滅火系統，水柱噴水量每小時約為70,000公升、最大射程超過60公尺，可有效提升海上滅火及驅離越界船舶能力，對於維護海域秩序、保障漁民作業安全，均有顯著助益。

    第十五海巡隊表示，因新型35噸級巡防艇具有吃水淺、船速快的特色，有利於近岸航行，提升救生救難的效能，PP-35100艇進駐後將成為成功鄉親海上活動及航行作業的強力後盾，提升海域執法能量。

    台東海巡隊獲配新造PP-35100艇，今天抵達成功漁港。（記者黃明堂翻攝）

    台東海巡隊獲配新造PP-35100艇，今天抵達成功漁港。（記者黃明堂翻攝）

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