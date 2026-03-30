李貞秀黨紀案處理中 黃帝穎：不開除代表白營不敢得罪中共指派接班人

民眾黨中配「立委」李貞秀。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀爭議不斷，日前她因直播爆料新竹市長高虹安收前台北市長柯文哲700萬，鬧出失言風波，白營中評會決議裁處。律師黃帝穎表示，今天（30日）白營中評會要處理李貞秀黨紀案，別忘了曾排入白營不分區安全名單的、被查到與中國統戰官員有密切聯繫的中配徐春鶯，檢方起訴書載明李貞秀是徐春鶯指定的「接班人」，若白營不敢開除李貞秀，就是不敢得罪中共、迎合中共期待！

徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪被起訴，檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局，孫憲還特別傳訊息問徐春鶯「李貞秀接班應該沒問題吧？」

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黃帝穎今天下午在臉書發文表示，「民眾黨中評會今處理李貞秀黨紀案，不論是停權或任何處分，只要不敢開除黨籍都是打假球，李貞秀可以繼續違法當立委，符合中共破壞台灣法治的期待。新北地檢署徐春鶯違反銀行法等罪起訴書揭示，徐春鶯與中共官員對話紀錄載明『李貞秀接班應該沒問題吧』，且經新北地院公開審理，證據顯示有統戰部文字記載，裁定接續羈押徐春鶯。民眾黨若不敢開除李貞秀黨籍，不敢影響李貞秀立委身分，恐代表著柯文哲、黃國昌不敢得罪中共指派的立委接班人！」

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