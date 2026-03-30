日美議員先後訪台 中國重彈舊調揚言再懲治古屋圭司

針對美國參議院跨黨派訪問團訪台，中國外交部發言人毛寧聲稱，中方一貫堅決反對美台官方往來，已向美方提出「嚴正交涉」，美方應慎重妥善處理台灣議題，停止任何形式的美台官方往來。（中央社）

日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司日前訪台，遭中國方面宣布抵制。中國外交部發言人毛寧今天除重彈「紅線」等舊調外，並聲稱中方還將視情況對古屋圭司採取「其他一切必要的懲治措施」。

另一方面，毛寧今天還針對美國參議院跨黨派訪問團訪台聲稱，中方一貫堅決反對美台官方往來，已向美方提出「嚴正交涉」，美方應慎重妥善處理台灣議題，停止任何形式的美台官方往來。

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中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答媒體詢問時，分別作上述表示。

毛寧聲稱，台灣議題是中國「核心利益中的核心，是不可逾越的紅線」，中方已就古屋圭司「竄訪」台灣向日方提出「嚴正交涉」。並指古屋圭司「嚴重干涉中國內政，嚴重侵害中方主權和核心利益」。

她宣稱，中方針對古屋圭司的「惡劣行徑」，依據中國「反外國制裁法」發布外交部令公布反制措施加以懲戒，「還將視情對其採取其他一切必要的懲治措施」。

至於美國參議員訪台，毛寧除作上述表態外，並聲稱美方應恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。中方並將採取必要措施，堅定維護自身主權和領土完整。

古屋圭司16日在台灣出席2026玉山論壇，是他連續第9年與會。他強調，日本和美國早已有相關交流，台灣是共享普世價值的夥伴，台灣加入文化交流深具意義，且針對文化交流，「中國無權說三道四」。關於具體內容，日本、台灣與美國將陸續進行緊密意見交換。

總統賴清德16日接見古屋圭司時表示，古屋圭司一直是台灣最堅實、重要的國際友人，對台日關係及區域和平穩定的貢獻，台灣人民都銘記在心。

但中國官方上午宣布，將依中國「反外國制裁法」相關規定，今天起對古屋圭司採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

由美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參議院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis）及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）的訪問團，今天凌晨抵台訪問，並拜會賴總統。

賴總統致詞表示，4位參議員長期關注印太區域安全，支持台灣不遺餘力，並持續在國會提出、連署多項友台議案，是台灣的堅實友人；藉此機會，他要感謝美國行政及立法部門、不分黨派，持續依據台灣關係法及六項保證，落實對台軍售，深化台美合作，給予台灣堅定不移的長期支持。

賴清德總統接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員乙行。（資料照，總統府提供）

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