捷克代表拜會侯友宜 盼深化教育、經貿合作

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（左）拜會新北市長侯友宜，他對台灣藍鵲情有獨鍾，侯致贈藍鵲轉寫盤。（新北市政府提供）

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）今（30）日拜會新北市長侯友宜，雙方就教育交流、產業鏈結及藝文合作等議題深入討論，期許在既有的深厚情誼下，開創更多具體合作計畫。史坦格也感性分享走訪新北校園演講的感動，對師生展現的活力印象深刻。

侯友宜首先感謝史坦格代表任內對推動台捷關係的貢獻，以及捷克經濟文化辦事處對新北在地活動的熱情參與，肯定其對秘書處舉辦「大使校園開講」活動的支持。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，教育是國際交流最紮實的根基，透過代表走入校園分享，讓新北學子不必出國就能拓展全球視野，目前新北已有多所高中與捷克進行交換生計畫，三重區正義國小也將於下月赴捷克進行實地交流並締結姊妹校，期望未來能將這份校園情誼，延伸至技職教育及高階人才培訓合作。

在產業與文化合作方面，侯友宜回顧去年9月率團赴捷克考察時，曾拜會捷克投資促進局並參訪「新泰工業」捷克廠，深刻感受到捷克在智慧製造的實力。他強調，新北擁有強大的資通訊與電子製造聚落，未來希望媒合更多捷克優質企業參與新北「國際採購商洽會」。

此外，針對「三鶯文創整合計畫」，侯友宜也期待捷克享譽全球的水晶工藝，能與鶯歌陶瓷文化進行美學對話，並在未來的新北市立圖書館第二總館導入更多捷克文化資源。

史坦格感謝新北市府盛情接待，也提到去年底及本月分別前往新莊區頭前國中及汐止區青山國中小演講的經驗，校方與師生的熱情接待與純真互動，讓他深受感動且印象深刻。此外，他對「台北—布拉格」直航開通帶來的雙邊交流契機表示期待，並肯定新北的產業動能與文化底蘊。史坦格說，卸任前將持續推動學校媒合、經貿串聯及藝文合作，促進雙方共同發展。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（左三）拜會新北市長侯友宜（右三），結束後與市府官員合照。（新北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法