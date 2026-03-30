藍白首長喊話動支TPASS預算 行政院：總預算連一頁都未審

新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑要求行政院即刻核准動支718億新興計畫預算，對此，行政院表示，預算需要經過三讀審議，但今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查。（資料照）

新竹市長高虹安今（30）日至基隆市政參訪、與基隆市長謝國樑同台，高虹安與謝國樑要求行政院即刻核准動支TPASS等718億元新興計畫預算。對此，行政院發言人李慧芝表示，注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立法委員，應該都了解預算需要經過三讀審議，但今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，使得中央與地方都無法好好推進照顧國人、建設地方的工作。

李慧芝指出，謝國樑曾任3屆立法委員，對立法院審議總預算的程序應具備相當經驗。然而，本次立法院僅是通過一個決議，而非依照「立法院職權行使法」第7條完成預算案的三讀；台北市長蔣萬安要打造南港、北士科科技廊帶，但產學界最需要的中央科技預算卻卡在立法院；而新竹地區目前正面臨極端氣候挑戰，中央正透過「多調水」、「多找水」、「多省水」等措施來協助，但整體防災應變及更多因應方案，都需要總預算作為後盾，若總預算遲未通過，災損金與第二預備金都無法動支。

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李慧芝強調，現階段立法院挑挑揀揀出來的718億元，僅占總預算的2%，且未完成三讀程序，而其他98%所有攸關民生、科技、重大建設及社福的預算都被丟包，但3兆350億的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，中央與地方都迫切需要總預算的通過，全台灣、全體國人、全體產業都等立法院放下政治算計、履行職責，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。

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