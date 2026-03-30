今年度收支賸餘近36億挨批「不會建設」 新竹市府回應了

新竹市府今年度收支賸餘近36億挨批不會建設，對此，市府回應了。（記者洪美秀攝）

新竹市議會時代力量黨團今天開記者會，批高虹安市府有錢不會花、建設無感，且送給議會要審查的追加減預算竟年度收支賸餘近36億元。對此，市府主計處回應，115年度因《財政收支劃分法》修正，歲入增加約170億元，整體歲計賸餘約30億元，已規劃償還24億舊有債務。至於年度追加減後賸餘近14億元，除已投入人力補實預算及推動國中小營養午餐，也會視整體財政調度與工程期程預留彈性資源，視各項建設進度滾動因應。

市府強調，此次追加預算主要用在人力補實，市府已先行用約聘人力支應市政各項業務需求；在教育照顧方面，也推動國中小營養午餐全面免費政策，並持續改善校園運動及教學設施；同時編列預算增購交通科技執法設備與監視系統，強化非洲豬瘟防疫及養豬產業轉型所需經費。

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至於年度追加減後賸餘近14億元，市府說明，基於整體財政調度與工程期程所預留的彈性資源，將依各項建設進度採滾動式檢討、分階段投入，確保公共建設穩定推動。另針對校園維修經費，115年度有編列逾1億元用在教學環境優化與設備充實，並投入逾1600萬元強化校園安全設施，依各校實際需求與急迫性進行審查及資源配置。

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