警察新防彈衣涉弊？副署長闢謠：已封殺不良廠商

警政署配發新式防彈衣。（記者姚岳宏翻攝）

警政署為全面提升第一線員警執勤安全，今年3月起陸續配發採用美國國家司法研究院高規格國際標準的新式背心式防彈衣，但發下去後，有基層反映新裝備材質偏硬，及掛載空間不足等問題，警政署副署長郭士傑今出面表示，員警執勤安全沒有任何妥協空間，新裝備不僅大幅強化防護力，更已要求廠商前往全國各地協助同仁微調版型，務求兼顧安全與舒適。

通國防護裝備 與涉弊尚極實業無關

另外，針對外界關注的裝備採購疑慮，郭士傑也嚴正澄清，本次新式防彈衣的得標廠商為「通國防護裝備股份有限公司」，與日前因涉嫌使用不實材料履約而遭檢調搜索的「尚極實業有限公司」完全無關。

請繼續往下閱讀...

防彈升級 採剛性較高材料

針對新式防彈衣的特色與防護力，郭士傑指出，此次裝備升級主打國際高規格標準，能夠有效抵擋威脅性更高與射速更快的子彈，整體防護數據表現遠優於舊款。

設計方面，新款防彈衣特別採用胸部兩側下切的優化版型設計，為員警保留了更大的手臂活動空間，大幅提升拔槍時的流暢度與整體靈活性；但由於防彈標準的全面升級，廠商為提高防護能力，必須使用剛性與支撐性較高的防彈材料，這也導致許多同仁在初次穿著時，明顯感覺材質較為堅硬。

郭士傑指出，針對材質偏硬狀況，警政署已要求廠商自4月份起親赴全國各警察機關，實地將每1件已發出的防彈衣版型調整到最適合同仁身型的程度；至於尚未配發的裝備，也明定必須先完成版型微調才能發放給同仁。

此外，因採購案為分批驗收，大尺寸已於3月率先發放，中號尺寸目前也通過實彈測試進入驗收作業，將於4月陸續到位。面對現有裝備掛載裝置數量不足的問題，警政署也正積極研議增購新式戰術背心，以全面滿足員警多元的實務需求。

警政署對於尚極公司的不法行為早已提告求償並列為不良廠商，同時也增訂了更嚴謹的驗收規範，絕不容許任何不肖廠商不實履約。郭士傑重申，唯有兼顧安全、舒適、輕便與合身，裝備才能真正保護同仁，基層的建議就是警政署最好的依據，未來將持續傾聽基層聲音並精進各項應勤裝備，確保第一線執勤人員的絕對安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法