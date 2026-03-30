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    首頁 > 政治

    年輕人醒了？ 民眾黨動員力疑下滑 她酸柯文哲：臉皮厚永遠有新草

    2026/03/30 16:26 即時新聞／綜合報導
    民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（資料照）

    民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（資料照）

    為聲援前台北市長柯文哲因涉京華城案一審遭判刑17年，民眾黨昨（29）日號召支持者「小草」集結凱道抗議。然而，現場參與人數卻陷入羅生門，民眾黨宣稱高峰期擠破8萬人，但網紅「四叉貓」直言頂多僅5000至8000人。財經網紅胡采蘋則發文狠酸，雖然當天活動人數很少，但根本不用在意年輕人是否「醒了」，因為只要話術不斷翻新，永遠會有新一批首投族受騙。

    民眾黨昨日在活動開始不久即宣稱現場破萬人，一小時後更上修至3萬人，最終喊出8萬人參與的壯闊聲勢。現任黨主席黃國昌在台上情緒激動，以招牌哭腔控訴民進黨操弄司法工具，甚至公開下戰帖要求與總統賴清德辯論。然而，長期觀察政治集會的四叉貓則在社群平台貼出多張照片，指出人群僅集中在舞台前方，後半段稀稀落落，推估現場僅5000至8000人，與黨部公布的數字落差極大。

    針對這場「小草集結」，胡采蘋在臉書辛辣發文表示，完全沒有必要因為當天人很少，就覺得年輕人已經清醒，因為對柯文哲這類人而言，根本不怕年輕人清醒，反正坐牢假釋出來後，又有新一波的兒童長大成為首投族，又有新的年輕人會聽信那些話術。

    胡采蘋直言，從2014到現在，柯文哲的立場從反服貿變成不反服貿，從墨綠變暗紅，一波又一波，總有新長大的孩子，話術都是可以變的，重點就是賴給別人，絕對不會屈服。正可謂離離原上草，一歲一枯榮，野火燒不盡，春風吹又生，只要臉皮厚，永遠都有粉。她更進一步形容柯文哲是「人類惡的集合」，稱「沒有他也會有別人，沒遇到毛澤東都算我們運氣好了。」

    貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言直呼「第一次看到貪污犯這麽囂張跋扈，不要臉天下無敵」、「賴祥德到底是誰啦？」、「捷運上能看見兩大三小的一家5口綁著青帶，這真是源源不絕的草苗！」、「的確，其實倒了一個也有下一個，覺醒的公民就是比較累，既然知道不能期待有盛世明君，自然也不能期待沒有狂粉教主」、「不用太在意那些草，顧好台灣這棵大樹，慢慢地愈長愈高大茁壯，自然就會蓋過那些雜草了」、「媽寶的第一特徵，有事就賴給別人」

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