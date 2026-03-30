鄭麗文將受邀赴中「鄭習會」 吳欣岱籲勿將國防預算、主權當籌碼

中國今宣布國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日訪中並舉行「鄭習會」。（記者方賓照攝）

中國今宣布國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月上旬訪中並舉行「鄭習會」，引發各界議論。台灣基進台北市港湖市議員參選人吳欣岱表示，國民黨一面在立院阻擋國防預算、同時由黨主席率隊向北京投誠，嚴重背離民意；更批評鄭刻意混淆一中政策、一中原則，企圖掩蓋國內逾半數民眾願抵禦外敵的民意，呼籲政治人物不應將守護國安、主權視作籌碼，更不應在美方訪團抵台之際急赴北京。

吳欣岱分析表示，鄭麗文所謂鄭習會符合主流民意的說法完全站不住腳。她引用中研院1月的最新民調指出，若中國對台動武，已有近6成台灣民眾明確表示願不計代價抵抗外敵，這顯示防衛台灣、守護民主才是真正的民意趨勢。吳認為，鄭麗文刻意無視這6成國民的堅定意志，卻將與獨裁者會面包裝成民意期盼，本質上是在強行曲解民意以遂行其政黨私利。她主張，任何忽視國家防衛意志的交流，都只是在配合對岸的統戰腳步，對台灣的長治久安毫無助益。

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針對鄭麗文混淆一中政策與一中原則的做法，吳欣岱強烈質疑，此舉若非專業知識嚴重匱乏，便是居心叵測的政治欺騙。她指出，一中原則係北京單方面要求國際承認台灣為中國領土，而美國等民主陣營奉行的一中政策僅是認知到北京的主張，並不等同於同意。

她認為，鄭麗文刻意模糊兩者界線，將國際間的政治折衝曲解為對中共主權要求的背書，是在幫助北京省去侵略成本。她主張，這種自我降格的論述嚴重誤導公眾，更是在國際社會中釋放台灣願意接受統治的錯誤訊號。

吳欣岱也指出，此次鄭習會時程極具針對性且充滿矛盾。她觀察到美方訪團剛抵台商討軍購，國民黨內部亦有縣市首長對軍購展現不同立場，鄭麗文卻在此刻急促宣布訪中行程，顯見國民黨內部對於保台責任缺乏共識且立場搖擺。

吳欣岱批評，從立法院阻撓國防預算到主席帶隊向習近平效忠，國民黨已成為阻礙台灣國安防護網建立的最大變數。她主張，對話的前提必須是對等與尊重，但國民黨目前的行為模式僅顯示出對於威權體制的委曲求全，而非代表有實力且堅守主權的台灣人民。

吳欣岱最後強調，守護國安與抵擋威脅是從政者不容退讓的使命。她呼籲全民應看清國民黨將台灣防衛力量視為籌碼的行為，並要求鄭麗文應立即停止以假民意為名、行投誠之實的政治秀。

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