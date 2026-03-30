批張嘉郡雙語教學政見「早不是新主張」 劉建國：如否定姑姑執政成果

民進黨雲林縣長參選人劉建國認為，張嘉郡首波教育政見無新意，也否定姑姑張麗善執政8年成果。（記者李文德攝）

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡拋出首波教育政見，含品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。作為對手的民進黨雲林縣長參選人劉建國表示，提出雙語實驗課程，早已不是新主張，且賴總統擔任行政院長就定雙語政策，了無新意的政見如否定她姑姑、現任縣長張麗善執政8年成果。

劉建國表示，雙語教學課程最早在賴總統當行政院長時，已擘畫發展藍圖，對社會大眾而言是現在進行式，現在還談雙語實驗，已不符合現在雙語教育方針，且全國各校擔任雙語課程教師也會不以為然。

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劉建國強調，現面臨少子化、資源不足的是雙重挑戰，真正該做的應為盤點整個英語師資、改善教學環境品質，進而縮短城鄉差距，而非舊瓶新裝，或把資源集中一間實驗學校，如果現在還講雙語實驗學校，等同打姑姑張麗善執政8年，針對雙語政策「還在實驗中」，一事無成。

劉指出，根據主計總處一般性補助款的教育考核，雲林縣114年度為倒數第二，且長年幾乎吊車尾，教育是百年大業，絕非空喊口號。對雲林教育未來擘劃，這幾年教育所需的軟硬體設施皆不遺餘力爭取。 如導入AI、無人機課程，持續從教育部爭取經費挹注給學校，縣內教育界一定有感，如可入主縣府，會透過縣府資源，加上中央一般性補助款提高更多符國家新政策的課程，讓教學過程得到更好環境。

劉建國表示，近期也將公布他為雲林擘劃的政策，如醫療方面，提升整體醫療量是他長年關注，如台大雲林分院虎尾院區二期工程，爭取129億建設經費已順利在去年動工，全國唯一的國家高齡醫學暨健康福祉研究中心也將啟用，這些政績可讓縣民隨時掌握。

劉建國強調，國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，目前早已做4年的相關研究，已接觸雲林各地的社區跟老人會，如當選勢必在一年內普及全縣長照據點、老人會、社區協會等，聚焦醫療與長照，呼應賴總統提出的「健康台灣」政策，近期將開始公布政見，民眾可拭目以待。

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