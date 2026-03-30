為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    敢講嗎？ 徐國勇嗆鄭麗文：見習近平先問「中國何時選總統」

    2026/03/30 11:13 記者陳昀／台北報導
    民進黨秘書長徐國勇今表示，希望鄭麗文在習近平問一下習近平，「中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？」（記者羅沛德攝）

    民進黨秘書長徐國勇今表示，希望鄭麗文在習近平問一下習近平，「中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？」（記者羅沛德攝）

    中國共產黨今宣布，中國領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日赴中訪問；對此，民進黨秘書長徐國勇今表示，希望鄭麗文在習近平問一下習近平，「中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？」大聲講出來！因為這就是自由民主最直接的表現，「如果真的是為了自由民主，這個一定要問！」

    徐國勇在民進黨記者會後受訪表示，國共交流不只是他們兩黨的事，也跟台灣整體國家安全、施政有關係，國民黨在台灣執政幾十年，經歷了很多台灣人痛苦的經驗，直到曾任國民黨主席的李登輝前總統，把台灣慢慢地民主化，希望現在擔任國民黨要職的這些人，應該要記住，自由、民主、人權是我們台灣追求以及不變的價值。

    徐國勇質疑，鄭麗文跟習近平見面，要談些什麼？是不是能夠確保台灣的主權？確保台灣的自由民主人權？這就是台灣人民所最關心的，鄭是不是應該跟國人講清楚，「鄭習會」的目的是什麼？真的只是交流、表達對台灣民主自由人權的關心？還是只為了國民黨的個人或個別政黨的利益？如果不為台灣人民、只為個人利益，這是台灣人民唾棄的。

    徐國勇表示，希望國民黨主席去見習近平要大聲講出幾件事，第一，台灣是一個主權獨立的國家，希望鄭麗文大聲講出來，「但是我相信她不敢」；第二，請她特別講清楚，台灣自己在選總統，也問一下習近平，中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？大聲講出來！因為這就是自由民主最直接的表現，「如果真的是為了自由民主，這個一定要問！」

    徐國勇接著說，第三，請鄭麗文也告訴習近平，要他撤走飛彈，不要再用軍艦、軍機干擾台灣，更不要對台灣灰色地帶攻擊，包括網路、海底電纜的破壞等，這都要講。「鄭麗文敢講嗎？我希望她敢講。但是我對她敢不敢講，講實在話，也沒有什麼期待。」

    徐國勇說，他要鼓勵鄭麗文大聲講出來，把年輕時主張台灣獨立、年輕時的核心思想，再講一遍給習近平聽，尤其最重要問一下習近平：「你什麼時候要選總統？你們中國共產黨什麼時候要選國會議員？」大聲問一下。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播