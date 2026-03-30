敢講嗎？ 徐國勇嗆鄭麗文：見習近平先問「中國何時選總統」

民進黨秘書長徐國勇今表示，希望鄭麗文在習近平問一下習近平，「中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？」（記者羅沛德攝）

中國共產黨今宣布，中國領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日赴中訪問；對此，民進黨秘書長徐國勇今表示，希望鄭麗文在習近平問一下習近平，「中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？」大聲講出來！因為這就是自由民主最直接的表現，「如果真的是為了自由民主，這個一定要問！」

徐國勇在民進黨記者會後受訪表示，國共交流不只是他們兩黨的事，也跟台灣整體國家安全、施政有關係，國民黨在台灣執政幾十年，經歷了很多台灣人痛苦的經驗，直到曾任國民黨主席的李登輝前總統，把台灣慢慢地民主化，希望現在擔任國民黨要職的這些人，應該要記住，自由、民主、人權是我們台灣追求以及不變的價值。

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徐國勇質疑，鄭麗文跟習近平見面，要談些什麼？是不是能夠確保台灣的主權？確保台灣的自由民主人權？這就是台灣人民所最關心的，鄭是不是應該跟國人講清楚，「鄭習會」的目的是什麼？真的只是交流、表達對台灣民主自由人權的關心？還是只為了國民黨的個人或個別政黨的利益？如果不為台灣人民、只為個人利益，這是台灣人民唾棄的。

徐國勇表示，希望國民黨主席去見習近平要大聲講出幾件事，第一，台灣是一個主權獨立的國家，希望鄭麗文大聲講出來，「但是我相信她不敢」；第二，請她特別講清楚，台灣自己在選總統，也問一下習近平，中國什麼時候要選總統、選國會議員、選省長？大聲講出來！因為這就是自由民主最直接的表現，「如果真的是為了自由民主，這個一定要問！」

徐國勇接著說，第三，請鄭麗文也告訴習近平，要他撤走飛彈，不要再用軍艦、軍機干擾台灣，更不要對台灣灰色地帶攻擊，包括網路、海底電纜的破壞等，這都要講。「鄭麗文敢講嗎？我希望她敢講。但是我對她敢不敢講，講實在話，也沒有什麼期待。」

徐國勇說，他要鼓勵鄭麗文大聲講出來，把年輕時主張台灣獨立、年輕時的核心思想，再講一遍給習近平聽，尤其最重要問一下習近平：「你什麼時候要選總統？你們中國共產黨什麼時候要選國會議員？」大聲問一下。

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