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    首頁 > 政治

    盧秀燕支持軍購8千億到1兆 黃健豪：很理性且多數跟黨團立場一致

    2026/03/30 11:07 記者蘇金鳳／台中報導
    立委黃健豪表示，盧秀燕的說法是理性的。（記者蘇金鳳攝）

    立委黃健豪表示，盧秀燕的說法是理性的。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕接受本報專訪，表示對於行政院1.25兆元（400億美元）的軍購案，認為在合理軍購應八千億元至一兆之間，對此盧秀燕的子弟兵黃健豪表示，盧秀燕的說法理性，前二部分黨團跟盧秀燕態度都一致，第三部分只有部分不一致，但黨團可以再討論。

    目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，行政院版是1.25兆元、民眾黨團版為4000億元、國民黨團版則為3800億元+N。由於國民黨主席鄭麗文主導的黨中央堅持3800億元+N，盧秀燕接受自由時報專訪，表態支持8000億元到1兆元的軍購額度。

    對此，黃健豪表示，盧秀燕的說法是很理性，他表示，軍購400億美元，有關前兩部份，110億及140億的軍購案，國民黨團的立場是跟盧秀燕是一樣。

    黃健豪表示，略為不同是第三部分有關150億商購的部份，國內自製武器部分，市長及黨團認為可列入公務預算，但是台美合作部份，盧秀燕認為可以支持，但黨團認為應列入公務預算。這一點應該可以再討論。

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