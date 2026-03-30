稱政黨法斬斷柯文哲政治路 黃帝穎：黃國昌明顯騙柯不懂法

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭判17年，民眾黨昨（29日）在凱道舉辦抗議集會，黃國昌昨日被問到柯文哲回鍋競選黨主席時提到，從《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》到《政黨法》，找一個罪名判10年以上，斷掉柯接下來的政治路。律師黃帝穎強調，政黨法並未限制一審判10年以上的人參選黨主席，黃國昌明顯是在說謊。

黃帝穎提到，黃國昌昨天說：「一審判決下來後，根本就是要斬斷柯文哲接下來所有政治上的可能性，從《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》到《政黨法》，就是要找一個罪名判10年以上，斷掉柯文哲接下來所有政治道路。」

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黃帝穎解釋，政黨法第7條第3項第2款規定政黨負責人消極資格白紙黑字「曾犯貪污罪，經判刑確定。」，柯文哲目前僅一審判決「根本還沒判刑確定」，當然可以參選黨主席，並沒有黃國昌說的政黨法「10年以上」斷柯文哲所有政治路，黃國昌擺明騙柯文哲不懂法。

黃帝穎指出，柯文哲一審判刑17年，不影響參選黨主席，但影響參選公職，因為選罷法新修「排黑條款」，一審判刑10年以上不得參選，正檢驗著現任主席黃國昌及民眾黨立委對柯文哲的忠誠。

黃帝穎表示，民眾黨團是否提案修選罷法「排黑條款」，刪掉「一審十年以上徒刑」不得參選的條文，回歸選罷法舊法，也與現行政黨法規定相同，即可讓柯文哲「參選資格不受限制」，現在正是檢驗黃國昌與民眾黨團對柯文哲忠誠的時刻。

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